Covid: le Beerschot signale six cas positifs dans le groupe de joueurs

Mauvaise nouvelle supplémentaire pour le Beerschot.

La lanterne rouge du championnat sera privée de six joueurs pour le match de ce dimanche contre Courtrai, tous testés positifs au coronavirus.

Les joueurs concernés sont Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Musashi Suzuki, Pierre Bourdin, Mauricio Lemos et Amine Belhadj. Le Beerschot suit le protocole de la Pro League. Les joueurs ont été placés en quarantaine pour une durée d’une semaine.

Le Beerschot n’a que treize points en 25 matchs et est dix-huitième et dernier. Zulte Waregem, actuel seizième et sauvé, en possède 26.