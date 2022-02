Amour, phasmes et beauté: 5 brillantes idées pour sortir ce week-end à Bruxelles

Bruxelles s’habille de lumière ce week-end pour "Bright Brussels": 3 circuits sont à découvrir. 275 artistes bruxellois espèrent aussi vous refiler leur carte de visite. Et puis, il y a du bon son et de l’amour dans l’air.

Lumières sur la ville

ÉdA – Mathieu GOLINVAUX On ne va pas vous mentir: la pluie devrait vous accompagner dans la découverte de cette nouvelle édition de "Bright Brussels". Mais un selfie ou un post Instagram sur le festival des lumières bruxellois ne vaut-il pas de sortir le parapluie? Pour cette 6e édition, en plus des quartiers Royal et Européen (du parc Léopold au Cinquantenaire), Flagey pousse aussi l’interrupteur (du paquebot à l’abbaye en longeant les étangs). On rappelle le principe: près de 25 œuvres lumineuses (mapping vidéo, light show, installations interactives…) se succèdent dans des parcours qui éclairent les rues, façades et parcs. Bonus: certains musées des circuits ouvrent en nocturne (KBR, Musée Art & Histoire, Musée de l’Armée, CIVA, BELvue). Des visites guidées à pied ou à vélo sont prévues. Original: un "marché de la lumière" se tient au parc Royal où vous pourrez réparer vos luminaires défectueux. Une idée lumineuse.

+ "Bright Brussels", jusqu’au 13 février, gratuit, lieux intérieurs sous CST.

275 cartes de visite à collectionner

Carte de Visite/ Art open Kunst L’art est sans doute l’une des plus belles cartes de visite de Bruxelles. Et Bruxelles une carte de visite maîtresse pour ses artistes. Pour vous le prouver, rendez-vous ce week-end aux anciens magasins Vanderborght, entre Monnaie et Galeries Royales, pour rencontrer 275 artistes bruxellois. L’événement Carte de Visite leur ouvre en effet ses cimaises sur les 6.000m2 du lieu. Concept: les artistes, pros ou amateurs, exposent chacun 3 œuvres. Seule condition: un domicile ou un atelier sur le territoire de 1000 Bruxelles. Les 6 étages de l’espace d’expo seront donc remplis de peinture, dessin, collage, photo, textile, sculpture, installation, projection, sérigraphie, maquette, céramique, mosaïque… Deux focus pour cette 9e édition: femme et street-art et arts numériques. Un jury sélectionnera aussi le gagnant de l’expo offerte chaque année à la Centrale. Au total, 800 œuvres sont rassemblées sur 6 étages. Il vous faudra donc du temps si vous souhaitez récupérer les 275 cartes de visite auprès de chaque exposant.

+ "Carte de Visite/ Art open Kunst", vendredi 11/02 (18-22h), samedi 12/02 (11-19h), dimanche 13/02 (11-18h), au Vanderborght, rue de l’écuyer 50 à 1000 Bruxelles, gratuit sous CST.

Le brame des phasmes

Boris Van der Avoort La Semaine du Son termine sa 12e édition en fanfare ce week-end à Bruxelles avec une programmation mixte. Ça a l’air pointu comme ça, mais c’est ludique. Avec vos kets, foncez donc à La Vallée où sont rassemblées les installations. Vous y entendrez des grillons, des enfants, des sirènes, des borborygmes, des flots, et y interagirez avec des animaux numériques bizarres, des haut-parleurs tournoyants ou une très étrange sphère sonore géante. Autre option à entendre avec vos enfants: la projection de 10 séquences d’un film muet sonorisées pour un concours. Les stars en sont… des phasmes. Qui sait, peut-être ces insectes peuvent-ils aboyer, chanter l’opéra ou bramer. Rayon concerts, rendez-vous dans la salle Gothique de l’Hôtel de Ville pour écouter 5 voix et une batterie. Ou bien à Flagey pour un retour dans le temps vers le jazz de nos grands-parents. Les plus geeks pourront même en apprendre sur la prise de son avec téléphone ou sur le bruitage. Clap clap clap!

+ "Semaine du Son", jusqu’au 13/02 à Bruxelles (et jusqu’au 20/02 en Wallonie et Flandre), notamment à Flagey et La Vallée, programmation complète en ligne.

Le mauvais goût des Belges

Hannes Coudenys Très cool expo, décalée comme on les aime, "Ugly Belgian Houses" décline le livre du même nom à la galerie Ruby, dans le quartier des quais du centre de Bruxelles. L’ouvrage est un best-seller: il en est à sa 5e réimpression. Il semblerait donc que les maisons moches soient une spécialité de notre cher pays. Et au regard des clichés que Hannes Coudenys publie régulièrement sur son compte Instagram, il y a du vrai dans cette idée. Mais comme le dit ce photographe, qui aime enrichir ses prises de vue d’une légende bien sentie, "mieux vaut être laid que d’être ennuyeux". C’est peut-être ce qui guide les architectes (anonymes, heureusement pour eux) compilé par l’auteur. Et dont certaines des plus confondantes créations s’exposent dans ce lieu ouvert il n’y a même pas 2 ans. "Attention", préviennent les galeristes, "d’aucuns méprisent peut-être ces architectes en 2022. Mais leurs aïeux en ont peut-être fait de même avec Picasso et Pollock. Et la roue n’a pas trop mal tourné pour ces deux-là".

+ "Ugly Belgian Houses", jusqu’au 5 mars à la Ruby Gallery, 19 Boulevard de Dixmude à 1000 Bruxelles, du mercredi au samedi de 12h à 18h.

I brol you

Brols On s’en voudrait de ne pas terminer cette petite sélection du week-end par une suggestion coquine de saison. Le Wolf, la halle alimentaire branchée de l’ancienne banque CGER, s’ouvre aux amoureux en la veille de Saint-Valentin avec une édition spéciale du Brols, un marché pop-up qui rassemble un melting-pot de tendances. Ce dimanche donc, l’ambiance sera réchauffée par des exposants qui n’épiceront pas que les petits plats: vous y trouverez tatouages, cocktails, plantes vertes, vinyles, piercing, baskets, bijoux et design. Mais aussi de la lingerie et des sex-toys. On s’encanaillera aussi avec un speed dating et un défilé des drag-queens de Chez Maman.

+ "Brols 5, The Love Edition", ce 13 février au Wolf, de 12h à 19h