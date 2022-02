Après le drame de Rayan, un autre enfant retrouvé mort dans un puits au Maroc

Un enfant âgé de 7 ans s’est noyé en tombant dans un puits de 40 mètres de profondeur lundi au Maroc.

Le drame est survenu quelques jours après la mort du petit Rayan, décédé après avoir été coincé 5 jours dans un puits. Khalid, agé de 7 ans, est décédé ce lundi après être tombé dans un puits dans la municipalité de Tiflet, au Maroc, rapporte le journal Hespress. L’enfant jouait près d’un puits de 40 mètres de profondeur servant pour s’approvisionner en eau potable. Il serait alors tombé dans la cavité sans que personne ne s’en aperçoive

2 jours après Rayan

Le drame a eu lieu le même jour que les obsèques du petit Rayan, tombé accidentellement dans un puits dans le nord du Maroc et mort malgré les efforts acharnés des sauveteurs déployés pendant cinq jours pour extraire cet enfant de cinq ans.

Un nouveau drame qui ravive le souvenir du petit Rayan, dont le sort a ému tout le Maroc et qui rouvre le débat sur la prolifération et la dangerosité de puits clandestins et non sécurisés dans cette région, alors que le Maroc a annoncé ce lundi vouloir recenser tous les puits abandonnés ou clandestins et sanctionner les contrevenants "pour que la tragédie de l’enfant Rayan ne se reproduise plus".

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l’accident autour du décès de Khalid, 7 ans, et une autopsie sera effectuée pour déterminer les causes du décès, rapporte encore le journal marocain.