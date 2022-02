Fermeture des cafés à Huy: le bourgmestre rencontre les cafetiers mardi

Le bourgmestre f.f. de Huy rencontrera les patrons de café mardi. En ligne de mire: son arrêté, reconduit pour six mois, qui leur impose une heure de fermeture.

À Huy, les cafés hutois, les restaurants, les commerces vendant de l’alcool sont désormais fermés à minuit en semaine et à 1h du matin les vendredi et samedi. Un arrêté pris par le bourgmestre f.f. Éric Dosogne qui a été reconduit pour six mois lundi soir, par le conseil communal.

La décision fait suite à la bagarre, dans un café de la Grand-Place, en novembre dernier qui s’est terminée par plusieurs protagonistes blessés. L’un d’eux a succombé à ses blessures. Le bourgmestre f.f. voulait poser un geste fort et il l’a pris avec ces heures de fermeture revues. La mesure qui avait court jusque fin janvier a donc été reconduite. Poussant l’opposition écolo à s’inquiéter de ce couvre-feu décidé sans aucune concertation avec les patrons de l’horeca hutois.

Lundi soir, au conseil, Éric Dosogne a affirmé qu’il n’avait aucunement l’intention de mettre en place un couvre-feu permanent sur Huy. Et d’annoncer son intention de rencontrer l’horeca "pour déterminer les meilleures solutions, en lien avec les services de police". Il a tenu parole, il les rencontrera mardi prochain avec la volonté d’étudier avec eux l’arrêté de fermeture pris et de voir comment l’améliorer. "Déjà de voir s’ils souhaitent un horaire plus tard, voir aussi de quelle manière mettre cela en place."

Le bourgmestre f.f. Éric Dosogne veut aussi en débattre avec les conseillers communaux au sein de la commission du bourgmestre, d’évoquer avec eux les arguments qui auront été développés par les patrons hutois. "Je présenterai ensuite le tout au collège." Et un nouvel arrêté sera pris si nécessaire. Et ça ira vite: "c’est clair là que janvier et février, ce sont des mois calmes, mais je ne vais pas laisser traîner cela pendant des semaines."