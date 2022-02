Florent Pagny sur son cancer du poumon: "Je l’encaisse plutôt bien" (vidéo)

Invité du 20h de TF1, Florent Pagny s’est exprimé pour la première fois sur le combat qu’il vient d’entamer contre son cancer du poumon.

Ce jeudi 10 février 2022, Florent Pagny était l’invité de Gilles Bouleau au 20h de TF1.

Deux semaines après avoir annoncé sur son compte Instagram qu’il souffre d’un cancer du poumon, le chanteur de 60 ans s’est exprimé pour la première fois sur sa maladie durant le JT de la chaîne française.

Suite à son cancer, Pagny expliquait devoir annuler l’ensemble de ses concerts. "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X".

Ce soir, sur TF1, le chanteur a donné quelques détails: "Ok, j’ai un problème, mais je le découvre très tôt, je suis au degré un. Je n’ai qu’une seule tumeur, je n’ai pas de métastases. On ne peut pas opérer, car elle se divise très vite, mais aujourd’hui il y a de très bons traitements. Je l’encaisse plutôt bien".