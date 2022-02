Farid répond à votre question météo: "Du soleil et de larges éclaircies ce samedi"

La question du jour à Farid est celle de Lola de Boussu (Mons): "Bonjour Farid, ma maman se marie ce samedi du côté de Sirault et on espère tous du beau temps pour cette heureuse journée. Peux-tu nous rassurer? Merci pour tes prévisions!". Farid répond à Lola et donne sa météo journalière.

Hello Lola, j’espère que tu vas bien. J’ai de très bonnes nouvelles pour toi puisque cet heureux événement devrait se dérouler sous le soleil. Pour l’instant, le ciel joue à un peu à ‘’Jean qui rit, Jean qui pleure’’ avec une succession de perturbations et accalmies dans un régime d’ondulation. Cela sera donc Jean qui rit ce samedi avec une chouette journée bien qu’il fera froid le matin avec une petite gelée et 7°C l’après-midi.

Côté ciel, il est possible que l’ambiance soit un peu laiteuse en matinée au passage de nuages élevés et moyens mais ça devrait s’éclaircir dans l’après-midi avant le retour des nuages la nuit suivante. Je peux te le confirmer, il s’agira donc d’un beau samedi pour le mariage de ta maman et encore félicitations.

Et sur le reste du pays?

Nous baignerons donc dans cet air polaire d’origine maritime mais rapidement, les hautes pressions vont pousser par la France. Donc, l’instabilité se résumera à une ondée sur le Limbourg ou un peu de neige sur la frontière allemande alors qu’il fera plus sec ailleurs. Davantage de nuages sur le relief et le nord mais de larges éclaircies sur Namur voire du soleil du Hainaut jusqu’aux Flandres (un peu plus nuageux vers les Brabants mais lumineux).

Au fil des heures et l’après-midi, toujours le risque d’une petite ondée sur les provinces de Liège et Limbourg et un dégradé nuageux en allant vers l’autre côté du pays. Cela restera couvert sur l’Ardenne (sauf la Gaume), mitigé sur le centre et bien ensoleillé à la mer. Le temps sera bien lumineux sur le Hainaut et les régions proches de la France. Maximas de 7°C sous un vent faible de nord-ouest, on a connu pire!