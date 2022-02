Dix millions pour le personnel social et de la santé du secteur public

En juillet 2020, le gouvernement wallon avait dégagé des moyens budgétaires pour financer son futur accord non-marchand 2021-2024 et revaloriser le personnel social et de la santé en améliorant notamment ses conditions de travail et salariales.

Pour 2022, le montant de l’enveloppe s’élève à 150 millions pour l’ensemble des secteurs. Et ce jeudi, à la suite d’un accord entre les partenaires sociaux et sur proposition de la ministre de l’Emploi et de la Santé, Christie Morreale, une nouvelle tranche de 10 millions a été liquidée.

Concrètement, cette première tranche servira à renforcer le soutien en personnel pour les institutions résidentielles (maisons de repos, institutions d’hébergement en santé mentale, pour les personnes en situation de handicap, etc.). Notamment avec l’extension du temps de travail des travailleurs à temps partiel qui souhaitent obtenir un contrat de travail à temps plein.

Des engagements complémentaires et, si nécessaire, des étudiants dans les métiers en pénurie ou pour soutenir les travailleurs sont aussi prévus.

Ce montant doit aussi permettre de renforcer les services d’aide aux familles et aux aînés (aides-soignantes, familiales, aides ménagères sociales, etc.).

Un budget de près de 700 000 euros est réservé pour des mesures nouvelles en faveur du personnel de ces services. Ces mesures seront définies au cours du premier trimestre 2022.