Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce jeudi 10 février

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce jeudi 10 février 2022.

1. Belgique

Les absences de courte durée au travail en hausse de 50% en janvier

Les travailleurs belges étaient à 50% plus susceptibles, d’être absents pour une courte durée en janvier 2022 qu’au cours du même mois en 2019, selon des données de Securex, spécialiste RH. Le variant omicron pèse sur la présence au travail.

Le patronat exige la fin du télétravail obligatoire

Les organisations d’employeur plaident pour une recommandation de travail à domicile.

Profs en colère: l’exécutif dégage une série de pistes pour soulager les équipes éducatives

Face à la mobilisation, le gouvernement consent à proposer une série de pistes destinées à faire souffler les équipes éducatives.

2. Monde

Les «convois de la liberté» interdits à Paris

Des mouvements prévoyaient de " bloquer la capitale " à partir de vendredi.

AstraZeneca voit chuter son bénéfice en 2021

Le groupe pharmaceutique britannique suédo-britannique AstraZeneca a publié jeudi un bénéfice en forte chute pour son exercice 2021 notamment à cause de l’achat coûteux d’Alexion et d’autres charges, et malgré un bond des recettes en pleine pandémie.

Le prince Charles atteint du Covid pour la deuxième fois

Le prince Charles, héritier de la Couronne britannique, a attrapé le Covid-19 et s’est placé en isolement, ont annoncé ses services jeudi.