Une tribune du stade du Beerschot hors service pour des raisons de sécurité incendie

Le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever (N-VA), a décidé d’interdire l’accès de la tribune 1 du stade olympique, où joue le club de Jupiler Pro League de football du Beerschot. Son cabinet a confirmé cette décision.

De Wever "n’avait pas d’autre choix" que de prendre cette décision, a-t-il fait savoir, après une décision du SPF Intérieur et un nouvel avis des pompiers. La tribune en question a environ 100 ans et possède une structure en bois. Pour cette raison, le SPF Intérieur a dû accorder une dérogation au cadre juridique actuel en matière de sécurité incendie. La ville d’Anvers, en tant que propriétaire et concessionnaire, a élaboré, en concertation avec le Beerschot, un plan par étapes pour obtenir cette dérogation et pour mettre la tribune en conformité avec les normes de sécurité.

"Il y a eu beaucoup d’investissements dans un certain nombre de mesures de sécurité", a fait savoir Bart De Wever par l’intermédiaire de son porte-parole Johan Vermant. "Il s’agissait notamment d’une surveillance des incendies, de plaques résistantes au feu, de détection de fumée, d’un renforcement de l’auvent, de meilleures facilités d’évacuation via des panneaux LED, d’un système de sonorisation décent et d’une route coupe-feu autour du stade."

Fin décembre, le club et la ville ont effectivement reçu une décision "favorable" concernant la dérogation, mais des "mesures de sécurité incendie supplémentaires et très strictes" ont également été imposées. Pour le SPF Intérieur, les efforts et les mesures prises sont "insuffisants pour une utilisation sûre et une résistance au feu suffisante de la tribune".

Le 28 janvier, les pompiers ont conseillé de mettre la tribune hors-service, en raison des conclusions de la commission de dérogation selon lesquelles la résistance au feu n’était pas suffisamment garantie. "L’avis des pompiers indique clairement que la tribune ne peut être exploitée en toute sécurité à l’heure actuelle et que des mesures techniques et infrastructurelles de grande envergure sont nécessaires pour répondre aux critères de sécurité incendie", explique encore Johan Vermant.

De Wever suit donc les conseils des pompiers et met la tribune hors-service. "La mesure n’a pas d’effet sur les cent sièges réservés aux personnes à mobilité réduite devant la tribune, car ces sièges ne font pas partie de la tribune elle-même", ajoute M. Vermant. "Cela vaut également pour les quarante places pour les jeunes et le reste du stade, où les mesures corona actuelles permettent un retour du public local."

La ville d’Anvers a déjà investi 2,7 millions d’euros pour améliorer l’infrastructure du stade du Kiel ces dernières années, y compris les mesures de sécurité. Cela ne semble pas avoir été suffisant. "Toutefois, la ville comprend parfaitement que cette situation nécessite une solution structurelle et va donc également rencontrer le club", conclut Vermant.