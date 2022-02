Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, est mort à 89 ans

Le professeur Luc Montagnier est mort à l’âge de 89 ans. Le Français est décédé ce mardi 8 février 2022.

Selon les informations du service Checknews, le professeur Luc Montagnier est décédé ce mardi 8 février à l’âge de 89 ans, à l’hôpital de Neuilly-sur-Seine.

Codécouvreur du virus du sida et prix Nobel de médecine en 2008, le Français avait suscité de nombreuses polémiques depuis quelques années avec des propos non fondés scientifiquement.

En 2020, sa théorie selon laquelle le Covid-19 serait issu d’un accident de laboratoire, a été vivement contestée par la communauté scientifique.

L’hommage de Didier Raoult

Le professeur Didier Raoult a rendu hommage à Luc Montagnier sur son compte Twitter: "On perd un homme dont l’originalité, l’indépendance et les découvertes sur l’ARN ont permis la création du laboratoire qui a isolé et identifié le virus du sida".