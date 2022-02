Inscrire mon enfant en première secondaire: mode d’emploi pour 2022-2023

L’indice composite

L’indice composite attribué à chaque élève est déterminé selon 7 coefficients:

- Préférence: l’établissement classé en première préférence permet de donner le coefficient le plus important; l’établissement choisi en deuxième préférence permet d’avoir le deuxième meilleur coefficient et ainsi de suite.

- Distance entre le domicile et l’école primaire fréquentée: plus celle-ci est proche du domicile par rapport à d’autres écoles primaires du même réseau, plus le coefficient attribué est élevé.

- Distance entre le domicile et l’établissement secondaire demandé: plus celui-ci est proche du domicile par rapport à d’autres établissements, plus le coefficient attribué est élevé.

- Distance entre l’école primaire fréquentée et l’établissement secondaire demandé: plus les deux établissements sont proches, plus le coefficient augmente.

- Immersion: les élèves qui suivent ce type d’enseignement depuis la troisième année primaire au moins bénéficient d’un coefficient plus important.

- Offre disponible dans la commune de l’école primaire fréquentée: s’il n’y a pas d’établissement secondaire ou seulement des établissements du même caractère (confessionnel ou non confessionnel), le coefficient est plus élevé.

- Partenariat pédagogique: si l’école primaire fréquentée a un partenariat pédagogique avec l’établissement secondaire demandé, le coefficient est alors augmenté.

