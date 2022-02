Les enseignants ont crié leur colère au gouvernement: "J’aime mon métier, mais je suis à bout" (vidéo)

Les écoles fermées en fédération Wallonie-Bruxelles, 10 000 enseignants ont manifesté à Bruxelles ce jeudi.

Cela faisait onze ans que les enseignants, tous niveaux confondus, n’avaient plus crié leur ras-le-bol de la sorte.

Alors que toutes les grilles de toutes les écoles sont restées fermées ce jeudi en Wallonie et à Bruxelles, 10 000 enseignants sont venus crier leur colère sous les fenêtres du gouvernement de la fédération. "Moi, je suis fatigué, vraiment fatigué, lance directement une enseignante. Pourtant, j’aime mon métier, j’aime ce que je fais, mais je suis à bout, vraiment à bout. "

Nous avons autre chose à faire que du travail administratif. On préfère évidemment s’occuper des enfants. Là, on se sent vraiment utile et ils ont besoin de nous, pas qu’on fasse de la paperasserie.

Si le Covid et ses changements de règles quasi permanents n’ont évidemment pas aidé et que les enseignants se disent épuisés par la gestion de la crise sanitaire, c’est avant tout le pacte d’excellence qui était décrié par ces derniers ce jeudi. " Il y a le Covid, c’est vrai, mais il y a surtout ce pacte d’excellence avec lequel nous ne sommes absolument pas d’accord, confirme Frédéric, enseignant lui aussi. Parce qu’il s’agit d’une surcharge pour nous. Nous avons autre chose à faire que du travail administratif. On préfère évidemment s’occuper des enfants. Là, on se sent vraiment utile et ils ont besoin de nous, pas qu’on fasse de la paperasserie. "

De plus en plus, nous n’avons plus les aides suffisantes. Les classes sont de plus en plus grandes et nous ne savons plus aider les élèves qui ont des besoins et des demandes spécifiques.

Les enseignants ont débarqué des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles pour dire à la ministre de l’Enseignement, Caroline Désir, que le malaise était désormais profond et très ancien au sein du monde de l’éducation. "Même si je suis directrice, je suis venu soutenir mes enseignants, précise Hélène. De plus en plus, nous n’avons plus les aides suffisantes. Les classes sont de plus en plus grandes et nous ne savons plus aider les élèves qui ont des besoins et des demandes spécifiques. Personnellement, je pense que les objectifs du pacte sont très bien, mais il nous faut les moyens qui vont avec pour pouvoir parvenir à les mettre en place et avoir un enseignement de qualité."

Une revalorisation du métier

Dans les discours, les enseignements pointent également du doigt le manque de respect grandissant vis-à-vis de leur profession. " Je trouve que les enseignants manquent de confiance de la part de certains parents, d’une certaine partie de la population, termine la directrice. Pourtant, je trouve qu’ils ont droit à un grand respect parce qu’ils font un travail considérable et essentiel pour l’avenir de nos enfants. Oui, il faut absolument les revaloriser. Leur refaire confiance parce qu’ils en ont bien besoin."

Je trouve que les enseignants manquent de confiance de la part de certains parents, d’une certaine partie de la population. Pourtant, je trouve qu’ils ont droit à un grand respect parce qu’ils font un travail considérable et essentiel pour l’avenir de nos enfants.