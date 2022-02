Les Diables affronteront le Burkina Faso le 29 mars... au Lotto Park d'Anderlecht

Un adversaire surprenant, qui vient de réussir une belle Coupe d'Afrique des Nations.

Double surprise, ce jeudi. L'Union belge a annoncé que les Diables affronteront le Burkina Faso, trois jours après s'être déplacés à Dublin pour y affronter l'Irlande.

Un adversaire inédit puisque la Belgique n'a jamais affronté cette nation africaine qui compte notamment dans ses buts un certain Hervé Koffi (Charleroi). "C'est toujours bien d'évoluer contre des pays venant d'autres continents lorsqu'on prépare une coupe du monde" a sobrement commenté Roberto Martinez.

Deuxième surprise: ce match se déroulera au Lotto Park d'Anderlecht et non au Stade Roi Baudouin. "Le Lotto Park offre plus de confort pour un match amical disputé en semaine. La proximité entre Anderlecht et notre Proximus Basecamp a également joué un rôle dans ce choix", explique le communiqué de la Fédération.

Pour rappel, Roberto Martinez a déjà prévenu qu'il ne s'appuiera que sur des joueurs à moins de 50 sélections pour cette trêve internationale de mars. L'idée: donner du repos aux cadres et offrir une opportunité aux jeunes.