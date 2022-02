Belgian Cats: Washington et Saint-Domingue, le prix à payer pour l’Australie

Les Belgian Cats entament ce jeudi à 22h30 le tournoi de qualification pour la Coupe du monde. Un succès face à Porto Rico devrait suffire.

Un match, une victoire et ce sera déjà la joie dans le clan belge ce jeudi à Washington. À moins d’une grosse défaillance, on voit assez mal les Belgian Cats s’incliner face à Porto Rico dans ce match d’ouverture du tournoi de qualification pour la Coupe du monde en Australie (22 septembre au 1er octobre). Autant écrire que le billet pour l’Australie est quasi en poche puisqu’en plus des États-Unis, qualifiés d’office en tant que tenants du titre, deux autres nations décrocheront leur billet, à savoir – s’il n’y a pas de surprise – la Belgique et la Russie.

Une situation qui enlève beaucoup de saveur à ce tournoi, déjà décrié par une situation que l’on peut qualifier de rocambolesque. Interdite de poser un pied sur le sol américain – le vaccin Spoutnik n’étant pas reconnu par les autorités américaines – la Russie disputera ses deux rencontres (affrontement subitement annulé contre les USA…) en République dominicaine. Ce qui signifie que samedi, après avoir affronté Porto Rico jeudi et les États-Unis vendredi, les Belgian Cats devront voyager plutôt que de profiter d’un jour de repos. Tout cela pour affronter dimanche la Russie lors d’une confrontation qui n’aura probablement que peu d’intérêt… Une décision prise unilatéralement par la Fiba où, finalement, ce ne sont ni les États-Unis (qui ne se déplaceront donc pas à Saint-Domingue) ni la Russie qui en sortent lésés, mais… la Belgique. "Sportivement, ce n’est pas correct. La fédération internationale a décidé et à ce niveau, la Belgique est très limitée", a déclaré le manager général des Cats, Koen Umans.

Les joueuses ont exprimé leur mécontentement

Peut-être que cela n’aurait effectivement rien changé mais en tant que sixième nation mondiale, la fédération belge aurait pu manifester son mécontentement et le faire savoir haut et fort. Histoire de montrer aussi son soutien aux joueuses belges qui, elles, l’ont fait savoir. "Ce n’est pas correct comme situation. Je trouve que la fédération aurait dû réagir et marquer son désaccord. Nous ne sommes plus la petite Belgique. Nous sommes la sixième nation mondiale et nous avons donc le droit de nous faire entendre. Mais maintenant, c’est trop tard et nous devons donc l’accepter", a d’ailleurs déclaré Julie Allemand avant de s’envoler pour Washington.

Avant cela, Emma Meesseman avait réagi sur les réseaux sociaux en manifestant son mécontentement : "Ce n’est pas la meilleure solution. Nous ne sommes pas des machines."

Effectivement… D’autant que finalement, toutes les rencontres auraient pu, du coup, se jouer en République dominicaine. Mais l’heure n’est plus aux contestations, le sport reprend ses droits. Les Belgian Cats entament une nouvelle ère avec un groupe rajeuni, de quoi susciter l’excitation de la capitaine. "Pour nous, c’est un peu comme un nouveau départ avec de nouvelles joueuses. Je suis très excitée de voir ce que cela peut donner et d’après ce que j’ai pu voir lors des derniers entraînements, nous sommes prêtes." Et si c’est Emma qui le dit, on le croit aisément.