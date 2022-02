Le "convoi de la liberté" est également interdit d’accès à Bruxelles

Le "convoi de la liberté" se verra interdire l’accès à Bruxelles, capitale belge et européenne.

Via le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, en charge de la coordination de la sécurité à Bruxelles, la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden, Rudi Vervoort et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close ont annoncé jeudi midi qu’ils mettaient les moyens fédéraux, régionaux et locaux en place pour empêcher le blocage de la Région de Bruxelles-Capitale.

Plusieurs appels ont été lancés pour organiser, dans les capitales européennes, des "convois de la liberté" inspirés d’un mouvement motorisé lancé au Canada pour protester contre les mesures de restriction sanitaires.

La préfecture de Paris a interdit un rassemblement de ce type annoncé à partir de vendredi dans la capitale française. En ce qui concerne Bruxelles, on parle de lundi prochain, le 14 février.

Contrôles à la frontière

Selon cette communication commune, la police fédérale contrôlera, à la frontière belge, les véhicules motorisés qui viennent pour manifester en Belgique. La Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles prendront des arrêtés d’interdiction de manifester avec des véhicules motorisés sur leur territoire.

En pratique, les zones de police de la capitale avec l’aide de la police fédérale dévieront les véhicules motorisés qui viendraient vers la capitale malgré l’interdiction vers le Parking C.

"Cette collaboration entre les trois niveaux de pouvoir vise à impacter le moins possible l’ordre public dans la capitale", indique encore le communiqué.