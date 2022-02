Faire le plein au Grand-Duché, encore une bonne affaire?

Le prix du diesel et de l’essence ne cesse de grimper au Grand-Duché du Luxembourg. Est-ce encore une affaire d’y faire le plein?

Le litre de diesel a passé ce mercredi 9 février la barre symbolique des 1,50€ au grand-duché de Luxembourg. L’essence Sans Plomb 95 enregistre également un prix record à 1,553€ le litre, soit une hausse de 2,6 centimes. L’envolée des prix des carburants est réelle en Belgique et au Grand-Duché. Cela vaut-il encore la peine de se rendre au Grand-Duché pour y faire le plein de diesel ou d’essence?

Le prix du diesel est donc affiché à 1,50 euro le litre au Grand-Duché ce jeudi 10 février et le prix du SP95 est donc de 1,553 euro du litre. Soit une différence de 31 centimes par litre pour le diesel et 22 centimes pour le sans plomb 95, par rapport au prix maximum pratiqué en Belgique.

15 euros et 11 euros de gain sur le prix maximum

Sur un plein de 50 litres de diesel, le gain s’élève donc à 15,5 euros et sur un plein équivalent en sans-plomb 95, vous ferez une économie de 11 euros. Reste qu’il faut faire des kilomètres pour se rendre au Grand-Duché, et que cela coûte.

Prenons un coût de 0,40€ du kilomètre, afin de tenir compte du prix du carburant, de l’usure des pneus, de l’entretien et des frais liés à l’usage de la voiture. Avec cette estimation, effectuer plus de 30 km pour faire son plein de sans plomb 95 n’est déjà plus intéressant. Et rouler 35 km pour faire le plein de diesel n’est guère rentable non plus (un gain de 1,5€).

Il faut néanmoins préciser que la plupart des gens qui se rendent au Grand-Duché en profitent pour combiner le plein avec l’achat d’alcool et de cigarettes, de quoi rendre le voyage jusqu’au Grand-Duché plus rentable.

Des prix bas dans le nord de la province

Si on s’en réfère au prix le plus bas dans la région (à la station essence de Waha) où le diesel s’affiche à 1,67 euro par litre et le sans plomb 95 à 1,63 euro le litre, la différence s’amoindrit avec le Grand-Duché puisqu’un plein de 60 litres vous fera économiser 8,5 euros pour le diesel et seulement 4 euros pour le sans plomb.

Dans le sud de la province, toutes les stations pratiquent les prix les plus élevés du marché et donc si vous êtes à moins de 30 km, effectuer le déplacement reste intéressant.