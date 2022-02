Carte Covid: l’Europe reste en rouge foncé

Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la couleur des pays sur la "carte Covid". Les 211 régions cartographiées sont restées teintées de rouge foncé.

Toutes les régions d’Europe sont actuellement en rouge foncé dans la dernière mise à jour jeudi de la carte corona du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC). Comme la semaine dernière où c’était une première.

Depuis la semaine dernière, outre le nombre d’infections et le nombre de tests positifs au coronavirus au cours des quatorze derniers jours, l’ECDC a également pris en compte le taux de vaccination pour établir sa carte du coronavirus.

+ REVOIR | La carte covid du 3 février

Tout comme la semaine dernière, l’Europe reste en rouge foncé à l’exception de Mayotte en rouge.

En Belgique?

La Belgique arbore la couleur rouge foncé depuis le 4 novembre dernier. Selon des chiffres récents de l’Institut de santé publique Sciensano, l’incidence sur 14 jours en Belgique est de 4.371 infections pour 100.000 habitants.

Faites glisser le curseur pour voir l’évolution: à gauche, la situation du 3 février et à droite, la situation du 10 février.

Code couleur de l’ECDC: comment ça se passe?

C’est sur base des données et des critères de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qu’un code couleur est attribué aux pays européens ainsi qu’aux différentes régions qui les composent.

Code couleur rouge foncé: régions ou pays où les individus sont à très haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 500 cas pour 100.000 habitants).

Code couleur rouge: régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 75 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test est égal ou supérieur à 4% OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 200 et 500 cas pour 100.000 habitants).

Code couleur orange: régions ou pays où un risque modérément accru d’infection a été identifié (le taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants mais que le taux de positivité du test est de 4% ou plus OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 75 et 200 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité du test est inférieur à 4%).

Code couleur vert: régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été établi (taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test inférieur à 4% OU taux de notification à 14 jours est inférieur à 75 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité est inférieur à 1%).

En fonction de ces couleurs, les autorités belges prennent des mesures que les Belges doivent suivre (tests, quarantaine…).