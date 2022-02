Les premières images de l’édition 2022 du festival Bright Brussels: "La destination la plus romantique d’Europe" (vidéo)

Le festival des lumières de Bruxelles illuminera à nouveau la capitale du pays pendant 4 jours. On a fait la visite avant tout le monde.

Petit à petit, le festival Bright Brussels est occupé de faire sa place dans l’agenda bruxellois. "Mais pas question de grandir pour grandir, glisse Micha Kapetanovic, directeur chez Visit. Brussels. Cette année, il y aura trois parcours pour permettre aux gens d’être accueilli dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Il faudra beaucoup marcher, mais il y aura énormément de choses à découvrir."

Déplacée en novembre et étalée sur dix jours l’an dernier, crise du Covid oblige, le plus instagramable des événements de la capitale est déjà de retour, dans son créneau habituel et dans son format d’avant pandémie puisqu’il éclairera Bruxelles pendant quatre nuits consécutives, dès ce soir et jusqu’au 13 février inclus.

Du mapping vidéo au light show en passant par des installations interactives, les artistes ont rivalisé de créativité pour sublimer la capitale et émerveiller les visiteurs de tous âges.

Et pour cette sixième édition, les noctambules auront l’occasion de découvrir cette fois le quartier Flagey, qui se joint à la fête, aux côtés des quartiers Royal et Européen. "Du mapping vidéo au light show en passant par des installations interactives, les artistes ont rivalisé de créativité pour sublimer la capitale et émerveiller les visiteurs de tous âges", prévient déjà Visit. Brussels, organisateurs de l’événement.

Au total, c’est une vingtaine d’installations lumineuses qui sont annoncées tout au long du parcours.

Nouveauté de cette édition 2022, le parc Royal accueillera un village des lumières de plus de 300 mètres carrés. " Celui-ci sera dédié à la réparation de luminaires endommagés et à la vente de luminaires de seconde main ", détaille Noémie Wibail, porte-parole de Visit.Brussels.

Même s’il est évidemment possible de découvrir librement et gratuitement le festival, comme lors des précédentes éditions, des visites guidées sont mises en place par l’organisme de promotion de la région bruxelloise, alors que certains musées accueilleront les visiteurs en soirée pendant le festival.

Bright Brussels illuminera la capitale chaque soir, entre 19 et 22h.

