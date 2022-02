Zulte et Ostende ne parviennent pas à se départager dans un duel de bas de classement

Ce match nul n’arrange personne, puisque les deux équipes restent à la limite de la zone rouge, respectivement 16e et 14e. BELGA

Mercredi soir, Zulte Waregem et Ostende ont partagé l’enjeu sur le score de 0-0, dans le cadre du match de récupération de la 22e journée de championnat de Belgique.

Ce match nul n’arrange personne, puisque les deux équipes restent à la limite de la zone rouge, respectivement 16e et 14e.

Ostende a assis sa domination dans la première demi-heure. Après avoir envoyé la première salve (6e), Ambrose a trouvé McGeehan au-dessus de la défense, mais ce dernier a buté sur un retour de dernière minute (8e). Plus tard, une reprise de la tête de Jäkel a secoué la barre transversale (25e) et D’Haese a dû s’incliner face à une sortie rapide de Bossut alors qu’il avait récupéré le ballon en position dangereuse (31e), ne parvenant à convertir l’assise ostendaise.

Zulte a répondu, d’abord par un tir à la retourne de Seck et une reprise de Govea qui ont sollicité un Guillaume Hubert bien attentif (34e). L’Essevee a d’ailleurs bien cru prendre l’avantage lorsque Kutesa a poussé au fond des filets le ballon récupéré à la suite d’un envoi de Govea dévié sur la latte, mais l’arbitre l’a justement signalé hors-jeu (38e).

Après le repos, le rythme est quelque peu retombé jusqu’à ce qui aurait pu être le but d’ouverture de Sakamoto (66e). Le Japonais, parti trop tôt en profondeur, a néanmoins vu son but annulé pour hors-jeu. La défense de Zulte a dû rester solide face à une nouvelle tentative de Jäkel, monté sur corner (79e), avant que les échanges ne s’emballent dans une fin de rencontre quelque peu désorganisée. La plus belle occasion a été à l’actif de Fadera pour Zulte, qui est parti à la limite du hors-jeu pour finalement perdre son face-à-face avec Guillaume Hubert, décisif (88e).

Au classement, c’est le statu quo en termes de positions: Ostende (28 points) reste à la 14e place et grappille 1 point d’avance sur Eupen alors que Zulte Waregem précède la zone rouge à la 16e place avec 26 points. Seraing, 17e, n’est qu’à 3 longueurs du Essevee.