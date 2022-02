Farid répond à votre question météo: "De bonnes rafales prévues au littoral"

La question du jour à Farid est celle de Charlotte de Brugelette (Hainaut): "Salut Farid, je pars ce week-end du côté de Boulogne-sur-Mer. Puis-je m’attendre à une météo favorable? Merci d’avance!". Farid lui répond et donne ses prévisions.

Bonjour Charlotte, j’espère que tu vas bien et que tu as pu profiter de ces beaux rayons de soleil ce mercredi. Pour ce week-end au littoral, je conseille un bon manteau bien chaud puisque ça va souffler mais à priori, rien de dramatique. Tout d’abord, pas mal de nuages élevés ce samedi mais encore de la lumière et un temps sec accompagné avec 7-8°C de maxima mais les rafales souffleront déjà jusque 50 km/h fin de matinée. L’après-midi, ça forcira encore un peu pour atteindre 70 km/h en rafales mais normalement pas plus. Une zone de pluie est prévue en matinée de dimanche et pourra se renforcer après-midi annonçant un triste dimanche. Du vent avoisinant 55 à 60 km/h surtout le matin et en fin d’après-midi, un vrai temps de saison mais le bol d’iode fera beaucoup de bien.

Et sur le reste du pays?

Un faible front froid peu dynamique traversera le pays depuis les Flandres avec des précipitations faibles mais régulières sur tout le pays et déjà un temps un peu plus sec à la mer fin de matinée voire mi-journée. Le vent soufflera de secteur sud-ouest jusque 35 km/h avant de brutalement basculer au nord-ouest avant midi depuis le littoral.

Durant l’après-midi, encore de la pluie sur le Hainaut, les Brabants les provinces du sud alors qu’au fil des heures, ça deviendra plus sec vers le Tournaisis et les Flandres + le nord de la capitale. Il fera plus frais avec l’incursion d’air polaire maritime et les températures n’évolueront pas affichant 5°C fin d’après-midi en plaine contre 7°C vers midi. En soirée, encore de la pluie sur le sud et un peu de neige > 600 m (petit saupoudrage). La nuit suivante sera calme avec de larges éclaircies mais du gel généralisé