Unique buteur, Lukaku envoie Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs

Des Belges évoluent à l'étranger ce mercredi soir.

Coupe du monde des clubs: Romelu Lukaku, unique buteur contre Al Hilal, envoie Chelsea en finale

Les Anglais de Chelsea, vainqueurs de la Ligue des Champions européenne, se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde des clubs de football en battant en demi-finales 0-1 les Saoudiens d'Al-Hilal, champions d'Asie, grâce à un but de Romelu Lukaku (32e), mercredi, au stade Mohammed Bin Zayed, à Abu Dhabi. Après une première occasion, et un tir trop axial pour inquiéter le gardien Abdullah Al-Mayouf (25e), Lukaku donnait l'avantage aux 'Blues': sur un centre de la gauche de Kai Havertz, Yasser Al-Shahrani négociait mal le ballon et le remettait dans l'axe, le Diable Rouge trainait au petit rectangle et fusillait le gardien (32e).

En seconde période, Havertz réalisait un solo et tirait, le poteau venait à la rescousse du gardien saoudien (48e). A la 60e, Lukaku remettait le ballon à Hakim Ziyech, dont le tir obligeait Al-Mayouf à sortir le grand jeu.

Kepa Arrizabalaga sauvait Chelsea à deux reprises en quelques minutes: à la 63e minute, il remportait son duel avec Moussa Marega, qui se présentait face à lui. À la 69e, le gardien espagnol détournait brillamment une frappe instantanée de Mohamed Kanno après une première tentative d'Odion Ighalo contrée par Thiago Silva. Les Saoudiens, dirigés par l'ancien entraîneur de Monaco Leonardo Jardim, héritaient d'une troisième grosse occasion par Matheus Pereira, qui manquait de peu le cadre (71e).

Passées ces alertes, Chelsea, privé de son entraîneur Thomas Tuchel, positif au Covid-19, reprenait le contrôle de la rencontre. En contre, Lukaku servait Mason Mount, qui se faisait contrer (80e).

Chelsea affrontera en finale samedi (17h30), au stade Mohammed Bin Zayed, les Brésiliens de Palmeiras, vainqueurs 2-0 des Egyptiens d'Al Ahly mardi. Un peu plus tôt (14h00), Al-Hilal jouera le match pour la troisième place contre le champion d'Afrique.

Chelsea visera un premier titre dans ce tournoi. En 2012, les 'Blues' s'étaient inclinés 1-0 en finale face à Corinthians. Il s'agit de la dernière défaite d'un club européen dans cette compétition. Depuis, le trophée a toujours été remporté par le vainqueur de la Ligue des Champions UEFA. L'an passé, le Bayern Munich avait battu le Tigres 1-0. De son côté, Palmeiras, double tenant de la Copa Libertadores, s'était classé quatrième, battu par Al Ahly dans le match pour la troisième place. Les Brésiliens avaient perdu en 1999 contre Manchester United lorsque la Coupe Intercontinentale mettait aux prises, sur un match, le champion d'Europe et le champion sud-américain.

Chelsea et Palmeiras étaient qualifiés d'office pour les demi-finales, Al Ahly et Al-Hilal ont dû passer par un tour préliminaire, respectivement contre les Mexicains de Monterrey (1-0) et les champions des Emirats Al Jazira (6-1). DAC/RKO/ QATAR: Al-Duhail et Alderweireld se débarrassent facilement de Shamal

Al-Duhail a remporté une large victoire 4-1 face à Shamal, mercredi, dans le cadre de la 18e journée de Qatar Stars League. Les hôtes, avec Toby Alderweireld titulaire en défense centrale, avaient déjà acquis une avance de deux buts en première mi-temps grâce à des buts de Michael Olunga (23e) et Tae-Hee Nam (45e). En deuxième période, Olunga a doublé son propre compteur (56e) et l'ancien Standardman Junior Edmilson a lui-même alourdi le score (61e). Amjed Attwan a sauvé l'honneur des visiteurs sur pénalty, dans les arrêts de jeu (90e+3).

Al-Duhail est 2e au classement avec 39 points, à 7 points du leader Al-Sadd qui compte par ailleurs 2 matchs de moins que l'équipe d'Alderweireld.