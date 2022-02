Covid: le pic de la 5e vague aussi passé dans les écoles où les cas sont en forte baisse

L’épidémie de coronavirus a perturbé la rentrée de janvier. Mais le plus dur semble également derrière nous au vu des derniers chiffres communiqués en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le centre de crise annonçait vendredi dernier que le pic de la 5e vague de Covid-19 était passé. Alors qu’un nouveau Codeco se tiendra ce vendredi 11 février et que la suppression du masque en primaire figure parmi les mesures sur la table, la tendance se confirme également dans les établissements scolaires.

Ainsi, après avoir atteint un triste record à près de 30.000 cas lors de la semaine du 24 au 30 janvier, la baisse est nette pour la semaine écoulée. Entre le 31 janvier et le 6 février, 11.469 infections au coronavirus ont été signalées aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE), selon le rapport hebdomadaire de l’ONE, soit une baisse de 62%.

Parmi ces cas, on en dénombre 10.432 cas sur les 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en FWB, soit 1.15% des élèves. La diminution se constate sur des proportions similaires tant en maternelle que primaire et secondaire.

Le communiqué nuance tout de même cette baisse en précisant qu’"un certain nombre d’écoles n’étaient plus en mesure de transmettre l’ensemble de leurs données, ni les call centers, au vu de la surcharge de travail de tous les intervenants."

Si le protocole de fermeture de classes a été revu fin janvier, il y a tout de même eu 23 écoles fermées pour des raisons sanitaires la semaine passée sur décision des inspecteurs d’hygiène régionaux.

Les chiffres de l’année scolaire passée (2020-2021)