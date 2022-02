Brit Awards: Adele reine de la pop anglaise

Adele a décroché les trois trophées les plus prisés des Brit Awards. Photo News

La chanteuse Adele a raflé trois prix, dont celui du très convoité Meilleur album de l’année, lors de la cérémonie des Brit Awards qui s’est tenue mardi soir à Londres avec, pour la première fois, la fin des catégories genrées, "homme" et "femme".

La star britannique a été récompensée pour son quatrième album, 30, et a également remporté le prix de la chanson de l’année avec Easy On Me, ainsi que celui d’artiste de l’année.

"Je comprends pourquoi ils ont changé le nom de ce prix mais j’aime vraiment être une femme, une artiste féminine, réellement", a-t-elle confié sous les applaudissements, dans la salle londonienne, comble, de l’O2 Arena.

Les Brit Awards ont supprimé les catégories genrées afin de distinguer les artistes "uniquement pour leur travail et leur musique plutôt que pour la façon dont ils choisissent de s’identifier ou la façon dont les autres peuvent les percevoir", ont expliqué les organisateurs. Sam Smith, qui se considère comme non-binaire (ne s’identifie ni au genre masculin ni au féminin), n’avait pas souhaité figurer parmi les nommés l’année dernière, considérant qu’aucune catégorie ne lui correspondait.

Ed Sheeran qui était en compétition avec Adele dans les catégories les plus enviées a dû se contenter du prix d’auteur-compositeur de l’année. Et c’est le groupe Wolf Alice qui est venu coiffer au poteau des formations comme Coldplay ou Little Mix.

Dua Lipa a décroché le trophée de Meilleure artiste pop; Sam Fender celui de la catégorie rock; Becky Hill pour la Meilleure artiste dance.

Côté international, la chanson Good 4 U d’Olivia Rodrigo a été récompensée et le duo soul Silk Sonic, composé de Bruno Mars et Anderson. Paak, sacré Meilleur groupe international, tout comme Billie Eilish, Meilleure artiste internationale de l’année.