P3C: Achêne – Condrusien B à nouveau reporté

Le calendrier des Cinaciens se complexifie à vue d’œil. La rencontre face au Condrusien B, remise une première fois en raison du Covid, est cette fois remise à cause de l’état du terrain de… Leignon.

En 2022, Achêne attend toujours de pouvoir jouer son premier match de championnat. La reprise du club cinacien était prévue le dimanche 30 janvier. Les Rouges devaient alors accueillir les Verts de l’équipe B du Condrusien. La rencontre n’avait malheureusement pu se jouer suite à la détection de cas positifs au Covid dans les rangs hamoisiens. Le match avait donc été reporté à ce mercredi 9 février, comme le prévoit le protocole corona de l’ACFF.

Mais, pour pouvoir évoluer en soirée, il fallait compter sur un terrain éclairé. Or, celui d’Achêne n’est pas homologué. Les Cinaciens s’étaient donc tournés vers leur voisin de Leignon, qui avait accepté d’accueillir le match ce mercredi soir. Sauf qu’entre-temps, les conditions météo se sont déteriorées. "Le CQ de Leignon est allé sur place ce matin pour tracer les lignes mais le terrain était encore fort trempé, explique le capitaine achênois Benjamin Bohant. Il a dès lors fait appel à un représentant du comité provincial, qui n’a pu que constater l’impossibilité de jouer ce soir. "

Voilà qui rend le calendrier d’Achêne encore plus complexe qu’il ne l’était déjà. Dimanche, l’équipe fanion du club a de nouveau été contrainte au repos (elle devait recevoir Dion) et totalise déjà deux matches remis en moins de deux semaines. Il faudra donc trouver un nouveau créneau pour reprogrammer ces rencontres. "Mais nous sommes à la recherche d’une nouvelle solution pour les jouer en soirée et en semaine car, mercredi prochain, le terrain de Leignon sera occupé: eux aussi ont vu leur match de dimanche remis en P4." Voilà donc Achêne avec deux matches à rejouer en semaine sur le dos. Et à recaser rapidement. "Comme ce sont des matches qui comptent pour la deuxième tranche, on doit absolument les jouer avant la fin de cette deuxième période ", précise Benjamin Bohant. Pas facile facile…