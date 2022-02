Descente de police, collectionneurs et article de l’Avenir: comment une archive exceptionnelle volée a été récupérée par la Belgique

Des archives volées, dont un document exceptionnel, viennent de rentrer dans le giron de l’État. Mais pour y parvenir les Archives ont dû mener une opération avec la police.

Glissé dans une chemise transparente, le document, l’équivalent d’une feuille A4, est surmonté d’une somptueuse vignette. Sur le plastique, une étiquette précise “Sûreté belge, très rare vignette, 220 euros”. Un prix qui donne une idée de l’intérêt du document que Bernard Wilkin, archiviste aux Archives de l’État à Liège, a entre les mains depuis ce samedi. “C’est hallucinant de trouver de tels documents à la vente alors qu’ils sont importants pour l’histoire du pays”.

Cette surprenante prise remonte en réalité à plusieurs mois. À la sortie de l’été 2021, Bernard Wilkin soupçonne que des archives volées seront mises en vente dans le cadre d’une importante bourse de collectionneurs liée à l’époque napoléonienne. Un soupçon renforcé par un lecteur du grand angle de l’Avenir “Traqueurs d’archives volées” qui a alerté l’archiviste sur ces ventes.” Cette personne était scandalisée que de telles ventes puissent avoir lieu.”

Frapper les esprits

Habitué à traquer les receleurs sur le web, l’archiviste estime que cette fois, une intervention physique peut permettre à la fois de remettre la main sur des documents volés mais aussi de frapper les esprits. La bourse devant se tenir en novembre à Braine-l’Alleud, un contact est pris avec la zone de police locale. “J’ai contacté l’accueil de la zone et j’ai demandé à parler à la police judiciaire.” Bernard Wilkin sait que sa demande est à tout le moins surprenante. “J’avais un peu peur d’être rembarré. Mais j’ai été directement été pris au sérieux par le commissaire responsable. Je lui ai expliqué pourquoi j’estimais qu’il pourrait y avoir du recel de documents volés, je lui ai donné les bases légales. Le recel est une infraction. ”

Police: “C’est tout à fait exceptionnel” Du côté de la zone de police, l’histoire a frappé les esprits. Trois mois plus tard, le chef de zone, le commissaire Stéphane Vanhaeren, s’en souvient très bien et du haut de ses 40 ans de service, il n’hésite pas: “C’est tout à fait exceptionnel. Ce n’est pas notre tasse de thé dans le sens où ne maîtrise pas ça et que nous ne l’aurions pas fait d’initiative. Bien sûr, ce genre de travail n’est pas une priorité mais cette demande d’appui fait aussi partie de nos missions. Et cela nous a permis d’apprendre des choses. ”

Attente, repérage et enfin intervention

L’opération menée avec la police consiste à intervenir sur le lieu de la bourse pour interpeller rapidement le ou les receleurs. Mais deux choses préoccupent Bernard Wilkin: il ne faut pas rater son coup et l’archiviste commence à être connu comme le loup blanc dans le milieu. Sa seule présence alerterait les receleurs. Une équipe est donc montée. Elle consiste en 4 agents de la police judiciaire et 3 archivistes, dont Bernard Wilkin. Le dimanche 22 novembre, tout le monde se réunit au commissaire de police de Braine-l’Alleud. Deux archivistes partent en reconnaissance dès l’ouverture de la bourse, tandis que le reste de l’équipe attend le signal. Rapidement, les deux éclaireurs confirment qu’il y a bien des vendeurs de documents. La police et Bernard Wilkin débarquent alors rapidement sur les lieux et les agents interpellent 4 personnes. L’interpellation surprise provoque un bref brouhaha.

Jusqu’à 3 800€ pour un document

Les personnes interpellées sont ensuite présentées avec leurs documents à Bernard Wilkin. “Nous leur avons expliqué notre démarche, en présentant notamment l’article de l’Avenir relatant notre travail, et nous avons effectué une expertise sur place.”

Deux des quatre personnes interpellées ont choisi un abandon volontaire des documents, leur évitant ainsi des poursuites. Cela représente une dizaine de documents pour un montant de plus de 1 500€. Outre l’archive exceptionnelle, un courrier signé du maréchal Étienne Macdonald, proche de Napoléon, dont la valeur est estimée à 125€.

D’autres documents sont concernés mais les vendeurs n’ont pas souhaité s’en défaire. Parmi ces archives, un document dont le prix de vente était fixé à 3 800€.

Que faire si vous avez des interrogations concernant des documents en votre possession? Une découverte dans le grenier, un héritage… Vous pourriez être en possession de documents volés sans le savoir. Cette histoire est arrivée à une Hutoise l’année passée. Interpellé suite à notre article “2 500 Liégeois dans les troupes de Napoléon: découvrez si vos ancêtres en faisaient partie”, elle a eu un doute concernant des documents offerts par l’oncle de son mari. Elle a demandé l’expertise (un service gratuit) des archivistes liégeois qui lui ont confirmé que les documents avaient bien été volés. La Hutoise leur a alors cédé l’ensemble des documents, sans risquer de poursuites. Archives de l’État de Liège: 04 252 03 93

“Verrouiller le marché belge et français”

L’intervention de fin novembre a été réalisée dans le cadre de cette traque lancée par les Archives depuis la découverte d’un important trafic de documents volées, notamment au dépôt de Liège. Chaque semaine, des sites de vente en ligne sont passés en revue. “Pas plus tard que ce lundi, j’ai encore contacté 4 personnes qui vendaient des documents ne leur appartenant pas.”

C’est grâce à cette traque que les Archives belges ont pu rendre 550 documents volés à la France. Un retour dans l’Hexagone qui avait fait du bruit (Le Monde y consacrant même un article) et qui a été le point de départ d’une multiplication d’échanges entre les services belges et français. “L’idée est de verrouiller aussi bien le marché belge que français. Aujourd’hui, pour tout vol concernant des archives leur appartenant, les autorités françaises se joignent à la plainte de l’État belge. Cela va dans le bon sens. Je ne suis évidemment pas naïf mais tout cela va dissuader aussi bien des vendeurs que des acheteurs. Et faire baisser les prix.”

Un traqueur qui dérange

Bernard Wilkin sait que son travail et celui de l’équipe des traqueurs ne fait pas que des heureux. “Oui, cela m’attire une certaine hostilité.” L’archiviste, expert de l’époque napoléonienne et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet n’est donc pas toujours dans une position très confortable. “Je n’y accorde pas d’attention. Je ne suis pas là pour me faire des amis, mon travail est de préserver les archives publiques.” Et plus que jamais, il veut jouer la carte de la communication et de la pédagogie. Suite à la descente de police de fin novembre, l’archiviste liégeois a été invité par les organisateurs de la bourse à venir donner une conférence sur le sujet. “J’aurai alors face à moi un public potentiellement hostile." Il en faut plus pour lui enlever son petit sourire en coin.

EdA Mathieu Golinvaux