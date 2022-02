"Merci de nous rejoindre pour un JT quelque peu perturbé": que s’est-il passé à la RTBF?

Le JT de la RTBF ne s’est pas passé comme d’habitude ce mercredi 9 février.

Ce mercredi 9 février, Véronique Barbier a ouvert son journal télévisé en avertissant les téléspectateurs que la RTBF était victime de soucis techniques. "Merci de nous rejoindre pour un JT quelque peu perturbé. La RTBF connaît en effet depuis ce matin un sérieux problème informatique qui nous empêche de vous proposer un journal totalement normal, mais nous allons quand même vous informer".

Alors que le journal télévisé commence habituellement par le résumé des gros titres, le journal de ce midi a directement débuté sur les sujets présentés par Véronique Barbier.

En interne, l’Intranet ne répond plus et aucune communication n’a pour l’instant été faite aux employés. La cause de ces soucis techniques reste donc toujours inconnue.