Au Théâtre royal de Mons, on espère que le code orange va rassurer le public

Même en rouge, la salle a pu reprendre à 100%. Mais la reprise reste timide pour le moment.

L'introduction du baromètre corona a permis au Théâtre royal de Mons de reprendre du service. Ayant l'habitude d'accueillir de grosses productions, la salle de spectacle ne pouvait pas tourner en dessous d'un certain seuil d'occupation, question de rentabilité. Mais même en code rouge, la jauge est désormais levée pour les salles qui bénéficient d'un bon système d'aération. Ce qui est le cas du Théâtre royal.

Ses planches brûlent donc à nouveau, pour le plus grand plaisir de son directeur. Reste au public à massivement retrouver le chemin des fauteuils feutrés. "Depuis la reprise, nous avons de toute façon décidé de maintenir un maximum de spectacles, même s'ils n'affichent pas complet", explique Salvatore Anzalone. "Nous préférons prendre nos responsabilités et les jouer plutôt que de reporter des spectacles pour la quatrième voire la cinquième fois."

Pour l'heure, la reprise est quelque peu timide. "Certains ont leur ticket depuis presque deux ans et on les remercie de nous avoir soutenus de la sorte", poursuit le directeur. "Du côté des nouvelles ventes, ce n'est pas extraordinaire pour le moment. Il faut le temps que le public comprenne que ça reprend, ce qui n'est pas évident. Quand le feu est rouge, vous devez vous arrêter. Ici, le baromètre corona est rouge, mais on dit au public qu'il peut venir. C'est un peu bizarre."

Le directeur du théâtre montois espère donc que le baromètre passera à l'orange lors du prochain Codeco. "Ça ne va pas changer nos conditions de travail, car même en rouge, nous pouvons accueillir 100% de notre public grâce à notre système d'aération. Mais on peut espérer que ça aura plus un impact psychologique sur les spectateurs. Les annonces de fermeture, de réouverture et autres reports ont créé une forme d'agacement. Et sans doute que beaucoup hésitent encore à acheter des tickets tant que nous sommes en code rouge et bien que nous soyons ouverts. Le passage en code orange pourrait donc changer la vision du public par rapport à d'éventuelles interdictions."

Il y a en tout cas de quoi trouver son bonheur dans la programmation pour les semaines et les mois à venir. Bernard Lavilliers, Umberto Tozzi, Julien Clerc, Hélène Segara, Virginie Hocq, Maxime Leforestier ou encore Yannick Noah ont ainsi rendez-vous avec la Cité du Doudou. Tous les spectacles sont affichés sur le site du théâtre royal, et il reste des places!