Jean-François Vanloot (Le Phare-Mouscron): "Toutes les initiatives sont bonnes si elles font réfléchir à son rapport à l’alcool"

Accompagner les personnes en situation d’assuétude, à l’alcool notamment, c’est le quotidien des trois salariés du Phare, un service communal né il y a 28 ans.

Février a apporté dans son sillage une nouvelle Tournée minérale. L’occasion de mettre sur la table la question de la consommation d’alcool dans notre région. Entretien avec Jean-François Vanloot, éducateur au sein du Phare, l’un des quatre sites de Wapi spécialisé dans les assuétudes, à l’alcool notamment.

Que pensez-vous de la «Tournée minérale»?

Je pense que toutes les initiatives sont bonnes à partir du moment où elles font réfléchir les gens sur leur rapport à l’alcool, où elles introduisent le débat dans les familles. La Tournée minérale permet aussi de se mettre au défi: «Suis – je suis capable de mettre l’alcool à distance sans être en difficulté?». L’action est ainsi intéressante, si elle n’est pas prise de manière «extrémiste»: un mois de privation, ça peut sembler démotivant pour certains. On peut aussi se fixer pour objectif de ne pas boire d’alcool une semaine, un week-end…

À quel moment la consommation d’alcool devient-elle problématique?

C’est n’est pas forcément un problème de quantités (il existe toutefois des recommandations de l’OMS, ou du Conseil supérieur de la santé belge sur celles-ci). C’est surtout une question de ne pas pouvoir se passer du produit: si je ne sais pas rester un jour sans en boire, j’ai déjà un problème lié à l’alcool. Après, bien sûr, les conséquences physiques, psychosociales, et même financières sont très différentes si on boit un verre ou une bouteille par jour…

Vers qui se tourner si on réalise que sa consommation est problématique?

Ça peut être quelqu’un de son entourage – conjoint, parent, ami, collègue… – ou son médecin généraliste. Dans 9 cas sur 10, l’entourage sollicitera aussi ce dernier, qui est l’acteur de santé de première ligne. Le médecin pourra assurer un accompagnement ambulatoire (à la maison) s’il est aguerri à cela, recommander un suivi hospitalier ou encore renvoyer la personne vers des structures spécialisées comme la nôtre.

Avez-vous perçu des changements avec la pandémie?

En 2021, on a reçu 99 nouvelles demandes (personnes qui ne sont jamais venues, ou qui n’étaient plus venues depuis un an). C’est plus que d’ordinaire: depuis 2013, on était toujours aux alentours de 80 nouvelles demandes annuelles. On manque de recul pour établir si la consommation d’alcool a vraiment évolué avec la pandémie: bien sûr, les ventes en supermarchés ont augmenté, mais dans le même temps, les gens ne buvaient pas/moins dans les bars et restaurants. Je pense surtout qu’avec la pandémie est apparu un autre type de consommation d’alcool, à la maison, avec les web apéro entre autres. Maintenant que la vie sociale reprend, ceux qui continuent à boire chez eux se posent des questions sur leur consommation…

Y a-t-il un problème spécifique vis-à-vis de l’alcool dans la région de Mouscron?

Il y a certes un accès facile au produit et à la consommation d’alcool: Mouscron possède un très grand nombre de bars par rapport au nombre d’habitants et de nombreux magasins où l’on vend de l’alcool. Mais ceci est un constat, pas un problème en soi et on ne peut pas dire que le Mouscronnois en général a un rapport compliqué à l’alcool! Ce qui est vraiment problématique, c’est que le Hainaut est en déficit de santé. Et c’est dans ce contexte global de déficit de santé (espérance de vie inférieure à la moyenne belge, maladies chroniques et professionnelles, suicides et tentatives de suicide plus fréquents, etc.) que s’inscrit la question de l’assuétude à l’alcool. A.D.

Guérir les gens souffrant d’addiction et sensibiliser tous azimuts Depuis 2016, le Phare organise chaque année une action pour le personnel communal lors de la Tournée minérale. ÉdA Structure spécialisée dans les assuétudes et dépendant de l’échevinat des Affaires Sociales et de la Santé, le Phare est installé au sein de la Maison de la Santé. Ici, deux éducateurs et un assistant en psychologie accueillent entre 150 et 200 personnes, de toutes catégories sociales, par an pour parler de dépendance. À l’alcool ou au cannabis dans 80% des cas, mais aussi à l’héroïne, à la cocaïne ou encore aux jeux. Et parfois à plusieurs de ces produits en même temps. "Majoritairement, ce sont des hommes, mais les femmes sont de plus en plus nombreuses, relève Jean-François Vanloot, éducateur. Souvent, les gens qui poussent notre porte ont déjà suivi un parcours classique de prise en charge et arrivent chez nous en bout de course, sur les conseils du milieu médical, ou des services sociaux. Notre objectif, c’est de réussir un sevrage à domicile en travaillant également avec l’entourage. Pour sortir d’une assuétude, il faut en effet passer par un sevrage physique – pour que le corps ne présente plus de manifestations de manque – qui dure de 5 à 10 jours. Mais il faut aussi gérer le sevrage psychologique, bien plus long à mettre en place. Et dans le cadre d’une addiction à l’alcool, le problème majeur est que la personne qui a été alcoolodépendante ne peut plus boire du tout sous peine de réactiver la "mémoire" des neurotransmetteurs et de "replonger". Durant le sevrage physique, il faut ainsi prévoir un accompagnement psychosocial en complément, sinon, la rechute est presque assurée". Un bar d’eau deux fois par semaine Pour mener à bien sa mission, l’équipe du Phare collabore avec quatre médecins. "Les médicaments sont quasi obligatoires dans le cadre d’un sevrage, notamment pour éviter les crises d’épilepsie", précise l’éducateur, qui poursuit: "Beaucoup de personnes présentant ce qu’on appelle un "alcool social", on organise aussi les lundis et mercredis après-midi un Bar d’eau, au Chez-Nous. Même si les bouteilles d’alcool sont là, derrière le comptoir, on y sert bien sûr uniquement des softs, pour montrer aux personnes qu’on peut fréquenter un bar sans boire d’alcool." En plus de la prise en charge curative des personnes – dont un tiers est issu du milieu carcéral (personnes sous bracelet électronique, en libération conditionnelle…), le Phare développe tout un volet sensibilisation. Avec les autres partenaires de la "Table OMS Alcool", le service réalise entre autres des campagnes de communication… Il est aussi partie prenante de la journée "Lâche ta pression", organisée pour les secondaires après les examens et prépare depuis 2016 une action destinée au personnel communal dans le cadre de la Tournée minérale. "Cette fois, pour ne pas parler de restriction après deux années de pandémie, on va distribuer un gobelet réutilisable à l’effigie de l’opération aux 1200 employés de la Ville", explique Jean-François Vanloot. Autre projet en cours: une enquête sur l’alcool préparée avec d’autres structures de Wallonie Picarde à destination de toutes les écoles secondaires de Mouscron, Tournai et Ath. Résultats attendus en septembre. A.D.

056 860 255