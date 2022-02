Alexander De Croo: "Pas de dialogue avec la Russie avec une arme sur la tempe" (photos)

Le Premier ministre Alexander De Croo et son homologue estonienne Kaja Kallas ont délivré un message commun lors d’une visite aux militaires belges actifs, pour compte de l’Otan, sur la base aérienne d’Ämari.

"Nous devons parler à la Russie, mais un dialogue direct avec Moscou ne peut être mené sous la menace de la violence. Il appartient aux Russes de désamorcer les tensions militaires à la frontière orientale de l’Europe." C’est le message commun qu’ont délivré ce mercredi le Premier ministre belge Alexander De Croo et son homologue estonienne Kaja Kallas, lors d’une visite aux militaires belges actifs, pour compte de l’Otan, sur la base aérienne d’Ämari.

Quatre F-16 belges et une soixantaine de militaires sont chargés jusqu’à la fin du mois de mars de la mission BAP (Baltic Air Policing) de l’OTAN visant à garantir la sécurité de l’espace aérien au-dessus de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. C’est déjà la onzième fois que notre pays participe à cette mission. Les militaires belges sont stationnés pour la troisième fois à Ämari, à une heure de route de la capitale estonienne Tallinn.

L’ensemble de l’opération a gagné en importance au cours des derniers mois en raison du renforcement des troupes russes en Ukraine et au Belarus et de la menace d’invasion de l’Ukraine. Lors de la visite du Premier ministre De Croo et de la Première ministre estonien Kallas, les tensions actuelles ont donc figuré en première place des échanges.

"La présence belge ici est un signe de la dissuasion conjointe des pays de l’OTAN", a déclaré Mme Kallas, qui a largement remercié la Belgique pour ses efforts. "La Russie a rassemblé plus de 100.000 soldats à sa frontière avec l’Ukraine et plus de 30 000 au Belarus. Il s’agit du grand déploiement depuis la guerre froide et nous ne voyons pas encore de signes de désescalade. Nous devons continuer à dissuader la Russie".

Kallas et De Croo s’accordent à dire que l’initiative doit maintenant venir de la Russie et qu’à terme, un véritable dialogue doit être engagé. "Mais cela ne peut se faire avec un pistolet sur la tempe", ont-ils tous deux déclaré.

Alexander De Croo ne veut pas revenir à la logique de la guerre froide, où l’Europe et le reste du monde étaient divisés en sphères d’influence. "Tout le monde doit faire des pas en arrière, et c’est ensuite dans l’intérêt de tous d’avoir une architecture de sécurité en Europe avec laquelle on se sent à l’aise, mais où on respecte aussi le fait que chaque pays doit pouvoir faire ses propres choix en matière de sécurité, sans être intimidé."