Personne ne veut vraiment la peau de l’e-commerce, classes de neige: incertitude, succès mondial à Mouscron… Voici une sélection de 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 9 février 2022.

1. Personne ne veut vraiment la peau de l’e-commerce

Paul Magnette, comme les autres partis d’ailleurs, ne rêve pas "vraiment" d’une Belgique sans commerce en ligne. Au niveau régional wallon, y compris au PS, on plaide pour un e-commerce local.

2. Classes de neige: toujours l’incertitude

Les directions attendent le feu vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour inscrire définitivement les classes de neige à leur programme.

3. Un enregistrement au Twenty Club de Mouscron devient disque au succès mondial!

Les Small Faces furent n°1 en Angleterre et aux USA dans les années 60. Ils ont toujours leurs fans. La preuve avec cet album live enregistré à Mouscron qu’on s’arrache depuis peu!

4. Erasmus +: le montant de la bourse doublé

Si la mobilité étudiante a connu une baisse de régime à cause du Covid, elle devrait repartir à la hausse, dopée par des bourses deux fois plus élevées et une offre de programmes élargie.

5. Images sexuelles de mineurs sur le web: Child focus a ouvert 101 dossiers en 2020

C’était hier la journée Safer internet. Si l’institut pour l’égalité homme femme prend en charge les adultes, c’est child focus qui s’occupe des mineurs. Chez les enfants, on parle plus de "sexting non consensuel" que de revenge porn. Un phénomène en hausse.

6. Il force un barrage de police à Bertrix, et s’enfuit à 180 km/h

Par peur d’être arrêté et de devoir aller en prison, il a forcé un barrage de police à Bertrix. La course-poursuite s’est étalée sur une cinquantaine de kilomètres et s’est interrompue quand le fuyard a franchi la frontière française.

7. Enseignement: «La grève fera encore perdre un jour de cours», se désole Arnaud, instit’ à Genappe

Rencontré à 48 heures de la grève dans l’enseignement de ce jeudi, Arnaud Corbisier, instituteur, estime que les élèves ont déjà perdu beaucoup de jours d’école.

8. Lætare: «Un essoufflement des acteurs et des spectateurs»

Le Grand Maître honoraire de la confrérie des Blancs Moussis a peur de voir le lætare disparaître, à cause de la crise Covid.

9. Cats on Trees entretient ses racines

Cats on Trees sort de la pandémie de la plus belle des façons: avec un troisième album qui parle de transmission et de racines.

10. Chômage, noyau C, D4, transferts manqués: le 11 des Unionistes qui prennent leur revanche

Passage dans un noyau C, transfert raté, chômage, division inférieure: on a dressé le 11 des Unionistes qui sont en train de prendre une revanche sur le destin.

