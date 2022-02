Covid en Belgique: le Codeco se penchera-t-il sur la question du port du masque à l’école?

Le Comité de concertation évoquera-t-il le port du masque à l’école vendredi? Le vice-premier ministre Ecolo Georges Gilkinet le souhaite et estime que le passage au code orange est un minimum.

Le vice-premier ministre Ecolo Georges Gilkinet espère que le Comité de concertation (l’organe qui réunit les gouvernements du pays sous la direction du Premier ministre) se penchera vendredi sur l’opportunité du maintien du port du masque à l’école. Le passage au code orange est un minimum, a-t-il affirmé ce mardi matin, au micro de Bel-RTL.

"J’espère que la discussion sur le port du masque dans les écoles sera ouverte vendredi. En tout cas, je vais la porter. Je demanderai cela (une levée de l’obligation, NDLR) en commençant par les années les plus basses", a expliqué le ministre fédéral.

À ses yeux, il est essentiel de pouvoir voir son instituteur ou institutrice articuler lors de l’apprentissage à la lecture.

Par ailleurs, Georges Gilkinet estime que le Covid Safe Ticket (le certificat qui atteste d’une vaccination, d’une guérison ou d’un dépistage négatif au coronavirus pour avoir accès à certaines activités, notamment culturelles et dans l’horeca) doit être supprimé d’ici l’été ou même avant cela. Il a rappelé que le débat à ce propos devait avoir lieu au parlement.

Plus largement, il considère qu’il est temps de "passer à une autre phase de gestion de la pandémie et de réapprendre à vivre".

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d’assouplissements notamment dans l’horeca (par exemple, plus de limite horaire nocturne; masque facultatif pour le client; CST encore obligatoire en intérieur mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse) mais aussi dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non dynamiques) ainsi que pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges) ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.