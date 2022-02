Un retraité réunit 600.000 signatures contre la digitalisation du réseau bancaire

Carlos San Juan, un médecin retraité espagnol de 78 ans, a réuni plus de 600.000 signatures contre la digitalisation de services bancaires dans son pays.

Carlos San Juan ne souhaite pas que les services bancaires de son pays soient entièrement digitalisés. "Je suis âgé mais pas idiot", a-t-il clamé dans sa campagne de protestation.

Via son action, il demande le droit d’être aidé par un employé de banque.

Pour lui, ce droit doit pouvoir exister pour tous les clients qui ne sont pas familiers avec la digitalisation bancaire. L’homme s’est rendu de Valence à Madrid pour remettre mardi les signatures recueillies au ministère espagnol de l’Économie et à la banque centrale.

Selon Carlos San Juan, "une action urgente" est nécessaire car, tout comme dans la plupart des pays, les banques en Espagne ferment de plus en plus leurs agences.

En Belgique, en un an, 460 agences bancaires et plus de 730 distributeurs de billets sont passés à la trappe.