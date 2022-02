"The Voice Belgique": un talent (très) connu pour la dernière audition à l’aveugle

L’émission "The Voice Belgique" a réservé une belle surprise aux téléspectateurs, hier soir, à l’occasion de la dernière audition à l’aveugle de cette 10e saison.

"The Voice Belgique" a réussi un joli coup, hier soir. Afin de clôturer en beauté la session des auditions à l’aveugle, le télé-crochet de la RTBF a poussé BJ Scott, le plus emblématique de tous ses juges, à se mettre dans la peau d’un candidat.

Après avoir "vu plus de 1.000 talents au total sur ce plateau", la "Mama" a donc accepté de monter sur scène pour une reprise à l’aveugle de "Georgia on my mind" de Ray Charles. Et ce, malgré une pointe de stress non dissimulée: "J’ai la pétoche!"

Un peu "flippant" de son propre aveu, BJ Scott, déjà juge à 9 reprises dans "The Voice Belgique", n’a toutefois pas eu à forcer son talent pour convaincre ses comparses - et la présentatrice Fanny Jandrain - de se retourner.

Sympa à défaut d’être totalement original, le moment s’est conclu sur un "Vive la Belgique, bordel!" que n’aurait pas renié Philippe Albert.

Désormais, place aux K.O. qui débuteront la semaine prochaine.