Les Pays-Bas vont tester les eaux de l’Escaut occidental pour détecter la présence de PFAS

Le ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l’eau, effectuera des mesures à trois endroits de l’Escaut occidental pour détecter l’éventuelle présence de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dans les eaux de baignade, ont annoncé mardi plusieurs médias néerlandais.

La baignade est actuellement autorisée à 55 endroits, dont 16 sont situés dans ou à proximité de l’Escaut occidental ou du canal Gand-Terneuzen, où des PFAS ont déjà été détectés dans l’eau. Les mesures devront déterminer s’il est toujours possible de se baigner en toute sécurité aux endroits indiqués.

La Commune de Hulst, située à une trentaine de kilomètres de l’usine 3M de Zwijndrecht, près d’Anvers, qui est responsable de pollution des sols aux PFAS, a en outre demandé la réalisation d’une étude à grande échelle sur les effets de ces substances sur la santé.

Les habitants des communes bordant l’Escaut ont manifesté leur inquiétude après qu’un habitant a fait analyser son sang et que cette analyse a révélé qu’il contenait plus de substances PFAS nocives que celui de la plupart des personnes vivant à proximité directe de l’usine 3M.