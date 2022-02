Pénurie de puces électroniques: "Faute de talent suffisant, le Chips Act risque de rester lettre morte pour la Belgique"

La fédération technologique Agoria a salué mardi le Chips Act, le plan d’un milliard de dollars de la Commission européenne visant à doubler le poids de l’Europe dans la production de puces électroniques d’ici 2030.

"Les puces sont l’alpha et l’oméga de l’économie numérique et sont cruciales pour le succès de la transformation numérique et verte dans les prochaines décennies", estime ainsi l’organisation sectorielle. Mais "faute de talents suffisants, ce Chips Act risque de rester lettre morte pour notre pays", a-t-elle averti.

La Commission européenne entend faire passer la part de l’Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs de 9% actuellement à 20% d’ici 2030. Étant donné que la demande devrait doubler d’ici la fin de la décennie, cela signifie que la capacité de production actuelle doit être multipliée par quatre. Pour y parvenir, l’exécutif européen souhaite mobiliser plus de 43 milliards d’euros d’investissements publics et privés.

Pour Agoria, il est important que la production européenne de puces électroniques soit orientée vers l’avenir et soit plus écologique. La fédération souscrit à l’objectif du plan de contribuer à la transition verte. En outre, pour l’Europe, il s’agit de "devenir le leader mondial dans des segments de marché et des applications bien choisis", estime-t-elle. Cela permettra au Vieux Continent de renforcer sa position de négociation.

Agoria plaide en outre pour des écosystèmes où les instituts de recherche et les entreprises travaillent ensemble. Avec le centre de recherche Imec de Louvain, la Belgique a d’ailleurs un atout dans sa manche, relève la fédération technologique.

Il appartient maintenant à nos gouvernements de développer le climat le plus favorable possible, selon l’organisation. Grâce à des "programmes de recherche, de développement et d’innovation avec les instituts de recherche et l’industrie, en attirant et en accélérant la formation des talents et en soutenant les infrastructures nécessaires aux lignes pilotes", les gouvernements peuvent contribuer à ancrer l’industrie et à attirer les investissements, analyse Agoria. Pour la fédération, ce Chips Act ne peut réussir en Belgique que si l’on attire suffisamment de talents au cours des dix prochaines années.