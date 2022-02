Ce jeudi, les profs ne seront pas les seuls dans la rue

"On n’a pas un problème de diplômés, on a un problème de fuite"

Plus qu’attirer de nouveaux profils, le PTB souhaite que l’on prenne soin des jeunes enseignants afin de lutter contre la pénurie qui frappe le secteur.

Dans une récente enquête sur le bien-être à l’école, des chercheurs de l’Université de Mons ont établi qu’un enseignant sur 3 a pensé quitter sa fonction depuis le début de la pandémie. 6% des enseignants interrogés dans le cadre de cette étude ont même déclaré y avoir pensé chaque jour depuis le début de la crise.

De quoi renforcer l’impression de mal-être qui touche cette profession, dont les plus jeunes éléments éprouvent de plus en plus de mal à passer le cap des premières années.

"On sait que 40% de jeunes enseignants quittent le milieu scolaire dans les cinq premières années. Et 20% ne vont pas au bout de leur première année ", pointe Élisa Groppi, députée PTB et membre de la commission de l’Éducation au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rencontrant un certain nombre des revendications syndicales du secteur, la députée estime qu’il est urgent de "prendre soin des jeunes ". Et, plutôt que d’attirer de nouveaux profils, le PTB prône une meilleure prise en compte des réalités de terrain spécifiques à ces jeunes enseignants. Car " on n’a pas un problème de diplômés, on a un problème de fuite ", dit-elle.

Contrat garanti et encadrement

Au PTB, "nous sommes pour un contrat garanti avec salaire pour la première année d’un enseignant ". Dans cet ordre d’idée, l’enseignant novice, peu importe le niveau dans l’enseignement obligatoire où il exerce, serait amené à "faire des remplacements là où il y a besoin ou de la remédiation", "par zone géographique", et ce en inter-réseaux.

Le projet est de répondre à la question: "Comment on garde les jeunes enseignants?", insiste Élisa Groppi. Et doit pouvoir passer par "un encadrement de ces jeunes enseignants par des enseignants d’expérience, ce qui allégerait la charge de travail. Car quand on a 10 à 15 ans d’ancienneté, la préparation des cours par exemple est mieux maîtrisée ". En d’autres termes, le PTB propose ainsi un système de coaching et de partage d’expérience lors de la première année des jeunes enseignants.

Un investissement au-delà de la crise

À plus court terme, et relayant ici aussi une demande des acteurs du terrain, le PTB souhaite "pérenniser les aides Covid pour les écoles". Il s’agit de permettre ainsi à chaque école d’engager un enseignant supplémentaire. "Pour toujours, précise Élisa Groppi. Ce serait donc un investissement au-delà de la crise."

Quant au long terme, le PTB lance l’idée d’une révision du nombre d’élèves pas classe. Car "c’est aussi renforcer la lutte contre les inégalités", rappelle Élisa Groppi. Mais le parti d’opposition n’a pas la réponse au moment d’évoquer la source des moyens qu’une telle mesure nécessiterait. "Mais on demande que la Communauté française mette en place un plan. "