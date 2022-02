Mort sur le Nil, Les vedettes, Super-héros malgré lui, etc.: les 5 sorties cinéma de ce mercredi 9 février

Le Sphinx, un amour impossible, Badman (oui, avec un "d") ou encore un coup de foudre (mais pas à Nothing Hill): il y a tout cela, et bien plus, dans les sorties cinéma de ce mercredi 9 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Les vedettes

Comédie de Jonathan Barré. Avec Grégoire Ludig et David Marsais. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Un chanteur raté force son collègue à participer en duo à un jeu télévisé qui pourrait leur rapporter gros. Le problème, c’est que ces deux idiots ne sont pas prêts pour le monde cynique de la télé.

Ce qu’on en pense

Le duo du Palmashow fait ce qu’il sait faire de mieux: jouer les idiots premier degré. On a déjà vu ça chez Les Inconnus mais ça reste drôle.

2 Mort sur le Nil

Thriller de & avec Kenneth Branagh. Avec Gal Gadot, Annette Benning et Emma Mackey. Durée: 2 h 07.

Ce que ça raconte

Une croisière, un meurtre, et un suspect évident pour tout le monde. Pour tout le monde… sauf pour Hercule Poirot, parti se ressourcer sur le Nil, et obligé de reprendre le boulot un peu plus tôt que prévu…

Ce qu’on en pense

Un prolongement un poil fainéant de la première adaptation signée Kenneth Branagh, fin 2017. Pas sûr qu’on en veuille une troisième.

3 Super-héros malgré lui

Comédie de & avec Philippe Lacheau. Avec Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. Durée: 1 h 22.

Ce que ça raconte

Un acteur raté reçoit la chance de sa vie: incarner un super-héros à la française. Mais lorsqu’il s’encastre en voiture, il vire amnésique et se prend réellement pour son personnage…

Ce qu’on en pense

Pas la comédie la plus fine de l’année, mais la dernière demi-heure, bourrée de références, est un vrai moment de plaisir coupable.

4 Marry Me

Comédie romantique de Kat Coiro. Avec Jennifer Lopez et Owen Wilson. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Au moment de se marier devant le monde entier, la star Kat Valdez apprend qu’elle est cocue. Elle bifurque et prend pour époux un parfait inconnu dans le public. Va falloir assumer, maintenant…

Ce qu’on en pense

Quand Coup de foudre à Notting Hill rencontre Mariés au premier regard, en prenant le pire des deux mondes. Une romance à laquelle on ne croit pas une seconde.

5 Les jeunes amants

Drame de Carine Tardieu. Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud et Cécile de France. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Pierre et Shauna ont 25 ans d’écart. Lui est marié, elle pensait, à septante ans, que l’amour n’était plus fait pour elle. Mais la passion amoureuse n’a que faire de leur apparente incompatibilité.

Ce qu’on en pense

Une romance "à l’ancienne" qui prend le temps de s’attarder sur ses personnages. Et un rôle en or pour Fanny Ardant.

