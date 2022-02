Le débrief du jour: Le passage au code orange évoqué | Dramatique accident de cheval | Le sac de Natacha retrouvé

Frank Vandenbroucke évoque un possible passage au code orange au prochain Codeco; un dramatique accident de cheval a coûté la vie à une jeune Salmienne de 18 ans; de nouveaux éléments dans la disparition de Natacha de Crombrugghe, la touriste belge disparue au Pérou… Voici ce qu’il faut, entre autres, retenir de l’actu de ce mardi 8 février 2022.

1. Covid: Frank Vandenbroucke évoque des assouplissements

Selon le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, le Comité de concertation de vendredi pourra décider "sur des bases relativement solides" de revoir les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

+ LIRE | Covid: le ministre Vandenbroucke évoque un possible passage à l’orange au prochain Codeco

2. Touriste belge disparue: son sac a été retrouvé

Dans les recherches après la disparition de Natacha de Crombrugghe au Pérou, les secouristes ont trouvé des vêtements féminins. Le sac-à-dos de la jeune a, lui aussi, été retrouvé, confirme le parquet de Bruxelles.

+ LIRE | Disparition de Natacha au Pérou: le sac à dos de la jeune femme a été retrouvé

3. Dramatique accident de cheval

Mégane Syne, une Salmienne de 18 ans, est décédée ce lundi à la suite d’une chute à cheval.

+ LIRE | Mégane Syne, une jeune Salmienne, décède après un accident à cheval

4. Mort de Dean (4 ans): Dave de Kock nie

Dave De Kock, le principal suspect de l’enlèvement et de l’assassinat de Dean Verberckmoes, nie avoir enlevé et tué le garçon de 4 ans, a déclaré mardi son avocat devant la chambre d’aide juridictionnelle internationale d’Amsterdam.

+ LIRE | Mort de Dean: Dave De Kock nie avoir enlevé et assassiné le garçon de 4 ans

5. Les nominations pour les Oscars

Le film "The Power of the Dog" de Jane Campion, avec en vedette Benedict Cumberbatch, part en tête de la course pour la 94e édition des Oscars avec 12 nominations au total

+ LIRE | Voici les films nominés pour la 94e cérémonie des Oscars