Eoliennes à Bernissart: les ministres disent à nouveau non!

Un recours avait été introduit à propos de ce projet d’implantation de 4 éoliennes.

Les ministres Tellier et Borsus ont à nouveau tranché: c’est toujours non pour les 4 éoliennes près de l’E42 à hauteur de Ville-Pommeroeul.

Le territoire de l’entité de Bernissart reste à ce jour toujours vierge d’éoliennes. Fin août, la demande de permis unique introduite par Engie Electrabel et ses intercommunales partenaires dans la structure Wind4Wallonia, dont Ideta, avait été refusée. Un recours avait été introduit.

Pour rappel, la demande avait été introduite en vue d’obtenir un permis unique de classe 1 visant à construire et à exploiter quatre éoliennes d’une hauteur maximale de 130m et d’une puissance unitaire maximale de 3300kVA sur le territoire de la commune de Bernissart, plus précisément au niveau du croisement entre la route de Wallonie et l’autoroute E42 à Ville-Pommeroeul, de part et d’autre de cette même route de Wallonie. Elles auraient été les premières éoliennes implantées sur le territoire de l’entité de Bernissart.

Olivier Bontems, directeur du secteur énergie chez Ideta, était venu

en novembre dernier représenter le projet devant le conseil communal qui avait

d’ailleurs voté, moyennant trois abstentions et deux votes négatifs, une motion

en faveur du projet.

G.Dx