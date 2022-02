Oscars 2022: pas de Belges

Jane Campion et son film The Power of the Dog décroche 12 nominations aux oscars 2022. Le film sera notamment en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur (Benedict Cumberbatch), meilleur second rôle féminin (Kirsten Dunst) et masculin (Jesse Plemons). Il est suivi par Dune (de Denis Villeneuve – 10 nominations), Belfast (de Kenneth Branagh) et West Side Story (de Steven Spielberg), 7 nominations chacun.

L’embarras du choix

Du côté des comédiens, la compétition sera féroce tant les talents ne manquent pas. Jugez plutôt: Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penelope Cruz, (Madres Paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos) et Kristen Stewart (Spencer), pour l’oscar de la meilleure actrice et Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, tick… BOOM!), Will Smith (La Méthode Williams) et Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth), chez les messieurs. Du gros calibre!

Par contre, Un monde, premier long-métrage de la Belge Laura Wandel et T’es morte Hélène, court-métrage du belge Michiel Blanchart, n’ont pas été retenus parmi les nommés pour la 94e cérémonie des oscars. Un monde espérait pouvoir continuer sa course dans la catégorie "Meilleur long-métrage international". Quant à T’es morte Hélène, il espérait concourir dans la catégorie "Live Action Short Film". Les oscars seront remis le 27 mars.