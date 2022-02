JO 2022: Swings, 13e sur le 1.500 m: "Ce n’est pas ma place, on veut toujours mieux"

Bart Swings termine à la 13e place du 1.500m en patinage de vitesse aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022.

"Treizième, ce n’est pas ma place, on veut toujours mieux. Ma vitesse était bonne cependant, et je garde cela de positif en prévision de l’épreuve de départ groupé", a déclaré Bart Swings, mardi à l’issue du 1.500 m en patinage de vitesse des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin qu’il a bouclé en 1:45.82.

Un diplôme olympique (top 8) dans l’épreuve reine était en principe le maximum que pouvait ambitionner Swings, par ailleurs septième dimanche sur 5.000 m. "Je n’ai pas fait une mauvaise course malgré un départ pas génial. J’ai commis beaucoup d’erreurs dans le premier virage, c’est dommage évidemment. Ensuite, j’ai fait trois bons tours. J’ai démontré que j’avais une bonne vitesse. C’est positif".

Nouveau record olympique sur le 1.500m

C’est le Néerlandais Kjeld Nuis, champion olympique en titre, qui a une nouvelle fois décroché l’or en 1:43.21, établissant un nouveau record olympique dans la foulée. Il a terminé devant son compatriote Thomas Krol (1:43.55) et le Sud-Coréen Kim Minseok (1:44.24). "Depuis les Jeux de Pyeongchang, on remarque que des concurrents très costauds s’alignent sur cette distance. Je devrais m’astreindre à bien plus d’entraînements en puissance si je veux prester sur cette distance. Je vais maintenant me concentrer sur le départ groupé et sur ma vitesse de pointe notamment".

Swings avait terminé 10e au 1.500 m des JO de Sotchi en 2014 et 6e en 2018 aux Jeux de Pyeongchang.

Il s’alignera vendredi sur le 10.000 m, avant de courir le départ groupé le 19 février, son principal objectif de ces Jeux. Dans cette épreuve, il avait conquis l’argent à Pyeongchang en 2018. "J’espère un bon tirage aux 10 km, je pourrai ainsi y prendre du plaisir", conclut le patineur belge.