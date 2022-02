Trois ans de prison requis contre le suspect d’un viol imposé par ruse

Le parquet général a requis mardi devant la cour d’appel de Liège une peine de trois ans de prison contre un habitant de Bastogne âgé de 32 ans poursuivi pour avoir commis un viol par ruse sur une jeune femme qui n’était pas en état de donner son consentement, celle-ci ayant probablement été droguée.

Les faits se sont déroulés la nuit du 18 au 19 janvier 2020 dans un café de Bastogne. Le prévenu s’y était rendu et y avait fait la connaissance de la jeune fille, qui semblait, selon lui, avoir consommé de l’alcool mais être consciente de ses actes.

C’est la jeune fille qui, le lendemain des faits, avait déposé plainte quand elle avait réalisé avoir eu un "trou noir", ne pas se souvenir de sa rencontre et avoir constaté qu’elle avait été violée. "Je me souviens d’être arrivée au café et d’avoir bu deux ou trois verres. Après, c’est le trou noir total. On a mis quelque chose dans mon verre, car je n’ai aucun souvenir de la rencontre avec le prévenu", a-t-elle précisé devant la cour.

Soupçonné d’avoir profité de l’ivresse et de la perte de conscience de la jeune fille, le prévenu avait d’abord nié la rencontre et dissimulé certains éléments. La partie civile lui reproche d’être un prédateur opportuniste, tandis que le parquet écarte tout élément de doute pour soutenir que la relation sexuelle était imposée en dehors de tout consentement. Le ministère public réclame une peine de trois ans de prison, éventuellement assortie d’un sursis probatoire.

La défense a soutenu que la victime avait un comportement libre et éclairé, aucun élément ne permettant de démontrer l’acte imposé par ruse. Subsidiairement à une demande d’acquittement, le conseil du prévenu a réclamé une peine assortie d’un sursis probatoire.

L’arrêt sera prononcé le 8 mars.