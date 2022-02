Mons: Opel Willems devient l’une des premières Stellantis House de Belgique

Les voitures du groupe Omnia-Cars rejoindront ainsi la concession dès l’automne.

Du haut de ses 70 ans d’expérience, l’équipe Opel Willems va rejoindre le Groupe Omnia-Cars ce 8 février afin de réunir les 4 marques Stellantis, Opel, Peugeot, Citroën et DS Automobiles, dans la même concession. Cette fusion fait partie du projet baptisé "La Stellantis House".

"Nous avons la chance de créer, l’une des premières Stellantis House en Belgique dans le magnifique écrin OPEL du Zoning de Cuesmes. Notre objectif est d’offrir une nouvelle expérience client à tous nos visiteurs qui disposeront de nos quatre marques, Opel, Peugeot, Citroën, et DS Automobiles et de leurs services après-vente respectifs", explique Dino Di Maio, l’administrateur montois du groupe Omnia-Cars.

Omnia-Cars met ainsi toutes les chances de son côté en s’offrant, jusqu'à fin 2022, les services des deux administrateurs sortants, André et Steve Willems. Ceux-ci assureront une transition de qualité sur le plan humain et opérationnel. Steve Willems sera chargé de la mission d’intégrer les deux équipes et les quatre marques pour l’automne 2022, sous la même infrastructure, en harmonisant les meilleures pratiques de chaque équipe.

"Mon père et moi avons pris la juste décision d’intégrer un groupe solide qui permet d'assurer, à l’équipe et à ce bel outil familial, une pérennité dans le secteur automobile de demain", explique Steve Willems. "L’intégration des marques Opel, Peugeot, Citroën et DS Automobiles sous la même infrastructure poursuit intégralement la stratégie de STELLANTIS. C’est un projet qui m’anime beaucoup, surtout en accompagnant notre équipe dans ce nouvel univers, et en leur assurant, à chacun, une transition qualitative."

Un nouveau pallier va, par la même occasion, pouvoir être franchi par Opel Willems qui n’avait pas hésité à débourser cinq millions d’euros pour construire sa nouvelle concession au sein du zoning des Garages de Cuesmes. L'investissement était subdivisé en un showroom de 735 m², un atelier de 753 m² et un atelier carrosserie toutes marques de 700 m². En tout, la superficie globale avec le parking s'étend sur 1,8 ha.