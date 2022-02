Farid répond à votre question météo: les grues survolent déjà le pays vers le nord de l’Europe, signe d’un printemps doux?

La question du jour à Farid est celle de Georges de Stavelot (Liège): "Hello Farid, j’ai entendu puis aperçu des grues dans le ciel de Stavelot samedi dernier déjà en migration vers le nord. Est-ce un signe de printemps doux?". Farid donne son explication et son bulletin météo.

Bonjour Georges! En effet, il y a plusieurs raisons à évoquer. Cette année, on observe déjà le passage de grues cendrées qui séjournent sur le sud de l’Espagne en hiver puis remontent vers la Baltique en été. Elles passent par l’Allemagne et on les aperçoit souvent en bordure sur l’est de notre pays. Ces oiseaux formidables volent "en L" et se relaient comme des cyclistes profitant aussi des ascendances économisant l’énergie pour ces milliers de km à parcourir.

Cet hiver fut très doux sur la péninsule ibérique à cause de cet anticyclone collé à l’Europe de l’ouest et on a récemment atteint 25°C sur l’Espagne ces derniers jours. On dit que les animaux ont un 6ème sens pour ressentir les variations climatiques et les grues ont peut-être raison! En effet, les modèles saisonniers penchent vers une fin février et un mars doux et plutôt sec dans la continuité de l’hiver. Un coup de froid est possible en mars mais a priori, rien de bien hivernal en vue ces prochaines semaines.

Et sur le reste du pays?

Un vent un peu plus sud assèchera la masse d’air. Encore pas mal de nuages bas le matin mais un temps sec alors que ça s’éclaircira sur le littoral mais aussi l’extrême sud du pays jusqu’à la botte du Hainaut. Fin de matinée, le soleil pourra aussi percer doucement sur la frontière française, Namur et le Hainaut. Toujours plus de nuages vers la capitale et surtout Liège et le nord.

L’après-midi, davantage de soleil sur le sud du relief ardennais et la Gaume et un ciel d’alternance ailleurs hésitant entre éclaircies et champs de cumulus nombreux. Météo très douce avec 7°C sur les hauteurs ardennaises et jusque 11 voire 12°C sur l’ouest sous un vent de sud-ouest modéré.