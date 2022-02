Orphelins, ces bébés rhinocéros et zèbre se lient d’amitié en Afrique du Sud (vidéo)

Dans la nature, Daisy et Modjadji ne se seraient jamais rencontrés.

En Afrique du Sud, un sanctuaire d’accueil pour les rhinocéros, Care for Wild Rhino Sanctuary, secourt un bébé rhino tout juste né. "Découverte et sauvée par l’équipe SANParks lors d’une opération de routine dans le Kruger, notre dernière arrivée n’avait que 12 heures lorsqu’elle a été admise jeudi après-midi", écrit le 11 décembre Care for Wild Rhino Sanctuary sur sa page Facebook, indique RTL.

La petite, appelée Daisy, est alors "incroyablement faible, extrêmement vulnérable" et "incapable de se tenir debout". Prise en charge par le centre avec "engagement et passion", le bébé est finalement sauvé. S’il lui a fallu un moment pour s’en remettre totalement, Daisy a pu compter sur le soutien de son nouvel ami Modjadji, un jeune zèbre également recueilli par le refuge.

Les deux jeunes orphelins ont depuis formé une amitié étroite.

"Alors qu’ils devenaient plus forts et plus courageux, leur curiosité a pris le dessus et ils ont commencé à interagir entre eux", explique un soigneur. "Les rhinocéros sont des animaux très sociaux et ont besoin de compagnie. Modjadji est une compagnie fantastique pour Daisy et est très affectueux envers elle."

Après un mois ensemble, Modjadji et Daisy sont plutôt des sœurs. Où que soit Daisy, Modjadji n’est pas loin derrière.

"Ils se câlinent ensemble la nuit, ce qui donne à Daisy du confort et de la sécurité. Modjadji est un ami qui peut être avec elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7."