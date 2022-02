Jackson Muleka en route pour Kasimpasa

L'attaquant congolais des Rouches, accompagné par son conseiller Jean-Willy Ngoma, est actuellement en Turquie. Il devrait être prêté sans option.

Après l'officialisation, attendue, du départ de Maxime Lestienne à Singapour (Lion City Sailors) intervenue ce matin, c'est un autre départ que le Standard pourrait bien acter dans les prochaines heures. Il s'agit ici de celui de Jackson Muleka. Pas repris samedi dernier pour la réception du Cercle de Bruges, le Congolais de 22 ans a clairement basculé dans la hiérarchie des attaquants de Luka Elsner qui a d'ailleurs confié à l'ancien buteur du TP Mazembe, en début d'année, qu'il lui serait difficile d'obtenir du temps de jeu. Le Franco-Slovène préférant ainsi le trio Emond, Dragus, Tapsoba.

C'est ainsi que, selon nos informations, Jackson Muleka va bien quitter le Standard mais de façon temporaire. Si le FC Zurich s'est bien intéressé à lui, sans que cela n'aille plus loin, c'est du côté de la Turquie que Muleka pourrait poursuivre la saison. Le Standardman a reçu l'accord du club de négocier avec une autre formation et se trouve d'ailleurs en ce moment en Turquie (où le mercato se clôture ce mardi) pour régler les derniers détails de son passage, sous la forme d'un prêt (sans option), à Kasimpasa. Muleka doit aider le club turc, actuellement 14e avec 27 unités (soit deux de plus que le premier relégable) à s'éloigner de la zone rouge.