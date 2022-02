Bientôt 19 bornes électriques à Herstal

Sur les 533 au total prévues en province de Liège, et 2 000 en Wallonie.

Face à l’interdiction progressive des véhicules à moteur thermique en Europe, la voiture électrique ou hybride est de plus en plus choisie par le citoyen, mais l’offre de recharge, accessible à tous, tarde encore à venir.

Suite à une question orale en ce sens du conseiller Yunus Sahinbay (Vert Herstal), lors de la dernière séance du conseil communal, l’échevine de la Mobilité Isabelle Thomsin a expliqué que la Ville de Herstal est actuellement impliquée dans un processus d’installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques sur son territoire, en partenariat avec la SPI, mandatée par la Région Wallonne.

Sur les 2 000 bornes de rechargement prévues en Wallonie, 533 sont prévues en province de Liège tandis que la Ville de Herstal bénéficiera 19 bornes. "Chaque borne couvrira deux emplacements de stationnement, ce qui permettra de disposer d’une offre publique de 38 emplacements pour véhicules électriques sur le territoire de la Ville. Ces emplacements devront se situer au sein de parkings publics déjà existants et aménagés", a-t-elle précisé. À ce stade du processus, la cartographie des points d’intérêt a été réalisée par la SPI "et, sur la base de celle-ci, une première ébauche de répartition des 19 bornes a été réalisée par le service mobilité de la Ville et communiquée à la SPI, qui devra valider les localisations proposées". À noter qu’une borne au droit de la place Gilles Gérard est prévue.

La répartition du financement de ces bornes est de 40% pour la Région Wallonne et de 60% pour l’opérateur de la borne, à savoir Resa.