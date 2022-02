Une défense d’éléphant datant d’il y a 130.000 ans retrouvée en mer du Nord (photos)

C’est une découverte exceptionnelle qui a été faite dans la mer du Nord: une défense d’éléphant de forêt datant d’il y a 130.000 ans environ.

La défense est presque entière. Elle mesure 2 mètres 30, sur une longueur complète estimée de 2 m 80. Elle pèse 60 kilos. Elle appartenait à un individu adulte mâle d’environ 3 mètres 50 de haut. Un éléphant plus grand que son cousin africain. Cet animal a vécu dans nos contrées il y a 130.000 ans environ.

C’est un bateau de pêche à la crevette néerlandais qui a remonté dans ses filets ce fossile trouvé à une dizaine de mètres de profondeurs en juillet 2020, près de Zeebrugge.

«Une pièce exceptionnelle»

Cette découverte est remarquable, car il n’y avait pas encore de spécimen aussi complet attestant de la présence de cet éléphant en Belgique.

«Une decouverte exceptionnelle», selon Thierry Smith, paléontologue au Musée des sciences naturelles saluait cette découverte Photo News

Invité par la RTBF ce matin, Thierry Smith, paléontologue au Musée des sciences naturelles saluait cette découverte. "C’est une pièce particulièrement exceptionnelle parce qu’on a très peu de fossiles de cette période-là, qui est une période interglaciaire, donc une période entre deux glaciations où il y avait justement des forêts, où la température était plus élevée. Ce genre de pièce est très rare en Belgique puisque ces éléphants ont existé en Belgique avant la période glaciaire qu’on connaît beaucoup mieux et pour laquelle on a beaucoup de fossiles."

Conservée au Musée des sciences naturelles

L’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRNSB) conservera le fossile.

Le public pourra venir découvrir cette défense dès mardi, dans la section propre aux mammouths et aux éléphants. "Le fossile, vieux de plus de 115.000 ans, est étudié par l’IRNSB et mis en corrélation avec d’autres découvertes de son immense collection de pas moins de 3 millions de fossiles", a souligné Thomas Dermine. "Elle constitue ainsi une pièce du puzzle dans l’image de la vie d’autrefois dans nos régions, que le Musée des sciences naturelles fait revivre".