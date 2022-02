Tournai: des peintures de guerre particulièrement tenaces (photos)

Toujours visibles depuis la voie publique aujourd’hui, certaines inscriptions militaires peintes sur des murs et façades datent pourtant de la Première Guerre mondiale.

En novembre 2007, nous avions consacré un article aux inscriptions tracées par les Allemands durant les deux précédents conflits mondiaux sur les murs de différents quartiers de la cité des cinq clochers.

"D’aucuns voudraient qu’elles disparaissent du paysage. D’autres souhaiteraient les préserver pour sauvegarder la mémoire d’un passé qui risque de s’effacer à jamais", écrivions-nous à l’époque sans savoir quelle serait l’option choisie par l’autorité en ce domaine. Il semble aujourd’hui décidé que c’est la seconde qui serait privilégiée selon une formule qui reste encore à déterminer.

Il serait cependant urgent de ne plus attendre trop longtemps avant de prendre des mesures car, force est de constater qu’en quelques années, certaines inscriptions se sont dégradées davantage que lors des décennies précédentes.

Un phénomène sans doute dû en partie à l’augmentation des fortes précipitations au cours des dernières années mais, peut-être aussi, à cause d’une augmentation de la pollution atmosphérique.

On ne peut cependant s’empêcher de penser que les peintures utilisées par les militaires qui ont tracé ces inscriptions étaient particulièrement résistantes; il est vrai qu’elles contenaient des fixateurs qui sont désormais totalement proscrits.

Vers la Kommandantur redevenue l’hôtel de ville aujourd’hui

Sur le porche d’entrée de la cour de l’hôtel de ville, on retrouve deux inscriptions (une de part et d’autre) qui indiquent la direction de l’Et. Kommandantur.

Celles-ci datent en réalité de la Première Guerre mondiale et non de la Seconde comme certains l’ont affirmé à tort. Sur le porche de la cour de l’hôtel de ville, on retrouve une signalisation similaire de part et d’autre vers la Kommandantur EdA

En effet, l’hôtel de ville a été détruit en 1940 et n’a été reconstruit qu’en 1972. Durant la Seconde Guerre, la Kommandantur, dirigée par Schicker, était en réalité implantée dans l’ancien hôtel Cathédrale sur la place Paul-Émile Janson.

C’est donc bien durant la Première Guerre mondiale que l’hôtel de ville tournaisien a été réquisitionné par l’occupant allemand pour y installer sa "Kommandantur d’étape". On aperçoit l’inscription reprise à gauche sur l’un des piliers du porche et l’autre, celle de droite, est en partie cachée par le piquet soutenant le panneau de signalisation. EdA

"Durant la Première Guerre mondiale, les régions occupées l’ont été de différentes manières, nous explique notre correspondant Étienne Boussemart.

Soit, elles répondaient du gouvernement central, soit d’un régime spécial dit "d’étape" en général lorsque la région était proche du front. Ainsi, Ty devient ville étape en 1916 avec des restrictions plus sévères à tous niveaux: alimentation, transports, déplacements… Pour résumer, Tournai est dans "l’étape" de 1914 à 1915, passe sous gouvernement général ensuite et revient dans "l’étape" le 25 juillet 1916 jusque 1918."

Une épidémie sans précédent bien avant celle du Covid…

D’autres inscriptions de la Première Guerre, elles aussi, sont visibles sur le mur d’enceinte de l’athénée Bara, à l’angle des rues Beyaert et de l’Athénée. Celles-ci se traduisent en français par les termes suivants: "En direction de l’endroit de rassemblement des malades. ATHENEE - Entrée des malades par le grand portail de la cour" Cette inscription daterait vraisemblablement de 1917 lorsque l’on commençait à parler de la grippe espagnole qui fit des ravages durant les deux années qui suivirent. EdA

"Attention, ajoute Étienne Boussemart, cette inscription renvoie en réalité vers les bâtiments de l’athénée à la rue Duquesnoy.

Ce dernier ne fut jamais considéré comme un véritable hôpital, l’inscription explique seulement qu’il sert alors au rassemblement des malades. Ceci fait penser à une mesure particulière due à une épidémie; peut-être celle qui commence en 1917 (et plus) dite "grippe espagnole". Cette hypothèse est corroborée par le fait que le 15 février 1917, l’école dut fermer brusquement; l’externat fut occupé par divers services allemands, cartographes, photographes et "finalement converti en hôpital de campagne".

Sur le mur de la prison, le temps efface petit à petit la signalisation

En observant bien, on devine encore sur le mur de la prison un type d’inscription que l’on rencontre assez fréquemment sur les pignons d’habitations le long des axes routiers.

Ici, il s’agit généralement de signalisations routières tracées en hauteur afin, vraisemblablement, d’éviter les actes de vandalisme. Pour ce qui concerne celle reprise sur le mur de la prison, mais en grande partie effacée aujourd’hui, un logiciel performant a permis de retrouver le texte d’origine qui indiquait en réalité les directions de Saint-Amand et de Valenciennes ainsi que la distance par rapport à ces villes. Selon toute vraisemblance, il s’agit de signalisations plus récentes, tracées lors de la Seconde Guerre cette fois. Un logiciel performant a permis de recomposer le texte de la signalisation dont les inscriptions ont aujourd’hui pratiquement disparu comme le montre la photo du haut. EdA

Si vous connaissez d’autres inscriptions militaires similaires, n’hésitez pas à nous les envoyer avec une photo à l’adresse: vincent.dubois@lavenir.net.