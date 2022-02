En 2070, la Belgique comptera 13 millions d’habitants

La population de la Belgique augmentera de 1,3 million d’ici à 2070 pour atteindre 12,9 millions d’habitants, mais la croissance annuelle ralentit

Facteur principal de cette croissance? La migration internationale. L’espérance de vie des Belges repart à la hausse dès 2021. Ces évolutions ressortent des nouvelles projections démographiques du Bureau fédéral du Plan.

Comparé aux trois dernières décennies, le nombre moyen d’habitants supplémentaires par an est réduit de moitié: si entre 1992 et 2020, ce nombre grimpait de 52 000 habitants par an, l’augmentation s’établit à 27 000 habitants entre 2021 et 2070.

La migration internationale, facteur déterminant

La migration internationale reste le principal vecteur de la croissance démographique jusqu’en 2070. Les naissances de leur côté excèdent les décès jusqu’en 2040 ce qui dynamise encore la croissance, mais après c’est l’inverse.

Marie Vandresse, experte démographe au Bureau du Plan: “La migration internationale a été le moteur principal de la croissance démographique au cours des 20 dernières années et le sera encore à l’avenir. À long terme, les flux migratoires restent à des niveaux élevés, sans toutefois augmenter. En effet, les flux en provenance des pays hors de l’Union européenne progresseront mais seront compensés par une baisse des arrivées en provenance des nouveaux Etats-membres de l’Union européenne, en particulier la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie.”

Une croissance particulièrement faible en région bruxelloise

En 2070, la Région de Bruxelles-Capitale comptera 100 000 habitants supplémentaires (+7%). La Région wallonne et la Région flamande connaîtront une hausse de respectivement 200 000 (+6%) et 1 000 000 d’habitants (+15%). Des croissances relativement faibles dues à des raisons diverses: alors que la Région bruxelloise a connu une croissance moyenne de 9 000 habitants par an depuis 1992, cette augmentation est de 2 000 habitants par an à partir de 2021. Dans les années à venir, la contribution à la croissance de la population des naissances ainsi que de la migration internationale sera quasiment compensée par les départs de Bruxelles vers les deux autres régions. La croissance de la population en Région flamande et en Région wallonne est freinée par l’augmentation des décès qui deviennent plus importants que le nombre de naissances. La population de la Région wallonne augmentera en moyenne de 4 000 habitants par an (contre 13 000 depuis 1992), celle de la Région flamande de 21 000 (contre 30 000 depuis 1992).

Les Belges vivront plus longtemps

L’espérance de vie atteint 90 ans pour les femmes et 88 ans pour les hommes en 2070, contre 84 et 80 ans aujourd’hui. Le vieillissement de la population entraîne une augmentation du nombre de personnes vivant en ménages collectifs, en particulier chez les 80 ans et plus dont l’effectif augmente dès 2030 et double à l’horizon 2070.

L’espérance de vie en Belgique Bureau du Plan

Impact de la crise sanitaire

De manière générale, la crise sanitaire n’affecterait pas la croissance de la population à long terme. Contrairement à ce qui avait été prévu dans l’exercice de projection précédent, les flux migratoires internationaux en 2020 ont été peu impactés par les restrictions visant à limiter la mobilité internationale. De plus, l’espérance de vie repart à la hausse dès 2021. La crise sanitaire n’aurait pas non plus un impact marqué sur la fécondité, selon le rapport du Bureau du Plan.